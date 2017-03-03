ЦСКА - о матче с "Зенитом": "Армия Гончаренко: весенний призыв"

ЦСКА продолжает анонсировать матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". На этот раз армейцы опубликовали афишу встречи на своей странице в твиттере с подписью: "Армия Гончаренко: весенний призыв".

Ранее красно-синие выпустили проморолик про болельщика ЦСКА и поклонницу "Зенита", а также обращение полузащитника Понтуса Вернблума на русском языке.

Матч ЦСКА – "Зенит" пройдет 4 марта и начнется 16.30 по московскому времени.