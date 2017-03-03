ЦСКА - о матче с "Зенитом": "Армия Гончаренко: весенний призыв"

ЦСКА продолжает анонсировать матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". На этот раз армейцы опубликовали афишу встречи на своей странице в твиттере с подписью: "Армия Гончаренко: весенний призыв".
Ранее красно-синие выпустили проморолик про болельщика ЦСКА и поклонницу "Зенита", а также обращение полузащитника Понтуса Вернблума на русском языке.
Матч ЦСКА – "Зенит" пройдет 4 марта и начнется 16.30 по московскому времени.
Армия Ганчаренко: весенний призыв pic.twitter.com/B9U0whf2T9– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 3 March 2017
Всем, кто до сих пор не определился с походом на матч #ЦСКАЗенит, Понтус просил передать... 👀– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 March 2017
Билеты здесь: https://t.co/OpjTzw3PSe pic.twitter.com/yLLDD9JrpD
Der schwein
А Вернблуму больше подходит реклама снюса :" Только попробуй не купи" )))
16:19
Der schwein
Странный какой то ролик, мягко сказать)
15:59
баламошка
Надо было не проморолик, а порноролик выпускать про болельщицу Зенита и болельщика ЦСКА.
15:41