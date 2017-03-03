15:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

ЦСКА - о матче с "Зенитом": "Армия Гончаренко: весенний призыв"

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ЦСКА продолжает анонсировать матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". На этот раз армейцы опубликовали афишу встречи на своей странице в твиттере с подписью: "Армия Гончаренко: весенний призыв".

Ранее красно-синие выпустили проморолик про болельщика ЦСКА и поклонницу "Зенита", а также обращение полузащитника Понтуса Вернблума на русском языке.

Матч ЦСКА – "Зенит" пройдет 4 марта и начнется 16.30 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Der schwein

А Вернблуму больше подходит реклама снюса :" Только попробуй не купи" )))

16:19

Der schwein

Странный какой то ролик, мягко сказать)

15:59

баламошка

Надо было не проморолик, а порноролик выпускать про болельщицу Зенита и болельщика ЦСКА.

15:41

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