ЦСКА и "Зенит" голов не забили

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России. Для красно-синих это была первая официальная встреча под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. Армейцы завершали игру в меньшинстве – на 70-й минуте свое первое удаление в премьер-лиге заработал хавбек Понтус Вернблум, который получил две желтые карточки за пять минут.

Таким образом, "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 4 очка, ЦСКА – на 7 баллов. Завтра красно-белые проведут гостевой матч против "Краснодара".

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, Щенников (Тошич, 90+1), Вернблум, Головин, Дзагоев, Ионов (Витинью, 68), Оланаре (Натхо, 74).

"Зенит": Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу (Эрнани, 80), Кокорин, Дзюба, Данни (Молло, 82).

Предупреждения: Головин, 29. А.Березуцкий, 36. Хави Гарсия, 65. Вернблум, 65. Жирков, 90+3.

Удаление: Вернблум, 70.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

4 марта. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"