ЦСКА и "Зенит" голов не забили

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России. Для красно-синих это была первая официальная встреча под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. Армейцы завершали игру в меньшинстве – на 70-й минуте свое первое удаление в премьер-лиге заработал хавбек Понтус Вернблум, который получил две желтые карточки за пять минут.
Таким образом, "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 4 очка, ЦСКА – на 7 баллов. Завтра красно-белые проведут гостевой матч против "Краснодара".
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, Щенников (Тошич, 90+1), Вернблум, Головин, Дзагоев, Ионов (Витинью, 68), Оланаре (Натхо, 74).
"Зенит": Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу (Эрнани, 80), Кокорин, Дзюба, Данни (Молло, 82).
Предупреждения: Головин, 29. А.Березуцкий, 36. Хави Гарсия, 65. Вернблум, 65. Жирков, 90+3.
Удаление: Вернблум, 70.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск), Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).
4 марта. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Dennis-Ber
Адекватный Зритель_ Dennis-Ber---- Спартак "европейский" - кто?))) Или - что?))) ============= ну от тебя никак не ожидал.... нужно было это слово мне тоже в кавычки брать?.. чтоб все правильно поняли?...
19:53
Адекватный Зритель_
SP2---- А отжалейте Газпром на месяц-другой,и никакие агрономы не понадобятся,само всё из земли попрёть.)))
19:51
King's Bounty IIII
Ваньку ждет судьба Дьякова !
19:47
SP2
Дзюба вон правильно говорит - ЦСКА стоит к агрономам Петровского обратиться. Или вообще даже просто - к агрономам. А то настроили новых стадионов в Москве - а поля безобразные или песок или клочьями дёрн летит. Ибо никто ничего про агротехнику ничего не слышал и инженеров в глаза не видели, сплошные менеджеры.
19:47
SP2
Лучший защитник сидит на лавке - Ломбертс. А за это время уже прекрасно можно было наиграть пару защитников Ломбертс- Новосельцев. А Кришито вернуть на фланг. Он всё равно туда постоянно бегает - Жиркова там сегодня видно не было.
19:44
AndreyV
чайник вина Гнать взашей Луческу . видимо у него в контракте прописано что он должен ставить кокорина при любых обстоятельствах - ииначе это обьяснить невозможно . Да и наигрывание пары центральных Нету - Кришито - тоже осточертело видеть._______________ Кокоша - дитя лимита. Насчет Кришито - Нету - а других просто нету.
19:41
Адекватный Зритель_
Леня-космос-- Ну,это первый матч после перерыва,да еще и с новым коучем. Все и сразу не бывает, будем посмотреть. Вон, пользователь "Пиитерец" вроде как грамотно разложил.
19:39
AndreyV
Сегодня победила... Спартак, однако. Вся надежда на быков завтра.
19:39
Ю.Ю.
Басист === Юлич, ну вас-то мы точно сильнее - у нас вон и Андерлехт больше, и Спарта) _________________ Личку смотри! Личку!)))
19:37
Пиитерец
Непонятен наезд на Гончаренко. Для коней это был первый матч, и сразу с Зенитом, который показал в Питере, как может играть. Поэтому тактически ЦСКА важно было не проиграть и не отпустить Зенит. Эту задачу УфЦСКА решил, у Питера почти не было моментов. Зенит же потерял 2 очка. Но, опять же, не с днарями, а с одним из лидеров на его поле. Если это будет последняя потеря очков, то свинок ещё чпокнем, они обязательно будут сливать.
19:35
King's Bounty IIII
Адекватный Зритель_ Митюни "быки" в офматчах не впечатлили.))) Так-то да,кто Фенербахче, и где АЕК.))) Где Урал, и кто СКА (Хабаровск). ))) _____________ Эдик-Ванька, а кто у нас на 1 месте, ась ??
19:34
SP2
Не вот как так получается, всё-таки сделали из Зенита серую посредственную команды, как и все остальные наши. Нарочно что ли? Всем Московским блатным места нашли, менеджмент наверное тоже московский. Всё подравняли, чтобы не выделялся Зенит на фоне остальных.
19:34
Адекватный Зритель_
Митюни "быки" в офматчах не впечатлили.))) Так-то да,кто Фенербахче, и где АЕК.))) Где Урал, и кто СКА (Хабаровск). )))
19:33
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж Эдюха, Чепч рекорд установил )) По Дырищиным стопам пошёл )) _________ Говорят игорь будет играть в цска до 60 лет.
19:30
King's Bounty IIII
Адекватный Зритель_ Басист---- Терек, говоришь?)) А чо, долги отдавать не надо?))) ______________ Ты по ГВС то есть по ЦСКА не суди ! вот последний матч с рубином вам стоил видно очень дорого. 4 место в ЛЧ так манит !!
19:29
Адекватный Зритель_
Митюш,да у вас апосля Баги и Шафара и киперов нормальных не было.))) Такшта,завидуй молча!))
19:28
King's Bounty IIII
Басист > King's Bounty IIII = Басист ________ Бас, скажи как Ростов в гостях судейки убивали и скольких очков не досчитались ! ===== Убивали больно а-ля "Союз, вторая лига" во всех гостевых матчах по сути. Очки... Зенит, Спартак, Терек по три, Краснодар одно - это только громкое. Вот минимум десятки нет, значицца. __________ Вторая лига, зона Юг :) ну ничего, мы еще за медали поборемся :))
19:27
Леня-космос
Адекватный зритель - а я и не говорил, что у нас были сильные команды в этот период, не надо переводить стрелки, я утверждаю, что гинер включил режим суперэконом и от этого страдает сама команда и весь наш футбол, который лишился лидера. И перспективы печальные вырисовываются, разве сегодняшний матч не доказательство этому?
19:26
Адекватный Зритель_
Басист---- Терек, говоришь?)) А чо, долги отдавать не надо?)))
19:26
Митяй Антибомж
Эдюха, Чепч рекорд установил )) По Дырищиным стопам пошёл ))
19:26
Басист
> King's Bounty IIII = Басист ________ Бас, скажи как Ростов в гостях судейки убивали и скольких очков не досчитались ! ===== Убивали больно а-ля "Союз, вторая лига" во всех гостевых матчах по сути. Очки... Зенит, Спартак, Терек по три, Краснодар одно - это только громкое. Вот минимум десятки нет, значицца.
19:24
..I..
Мне игра понравилась, я её не смотрел.
19:19
Басист
Ю.Ю. === Юлич, ну вас-то мы точно сильнее - у нас вон и Андерлехт больше, и Спарта)
19:18
King's Bounty IIII
Адекватный Зритель_ Чмока,а ты собрался ласты склеить?))) Вот тогда и помянем.))) __________ где твой собутыльник пинг ??
19:18
чайник вина
Гнать взашей Луческу . видимо у него в контракте прописано что он должен ставить кокорина при любых обстоятельствах - ииначе это обьяснить невозможно . Да и наигрывание пары центральных Нету - Кришито - тоже осточертело видеть.
19:17
Pablo_75
Проба положительна _______ У Португалии третья команда - Спортинг - не сильнее наших лидеров, а дальше у них вообще никого нет, вот сейчас в 1/16 ЛЕ не было ни одного клуба. Всё нормально, будет шестое место и заслуженно.
19:17
King's Bounty IIII
Басист ________ Бас, скажи как Ростов в гостях судейки убивали и скольких очков не досчитались !
19:16
Адекватный Зритель_
Чмока,а ты собрался ласты склеить?))) Вот тогда и помянем.)))
19:16
Басист
Pablo_75 === Так-то, в чемпионате можете сами между собой разбираться, кто за титул больше денег заплатил) А мы пока покайфуем от игр с хорошими командами при нормальном честном судействе)
19:16
King's Bounty IIII
А Томск обобрал политпроект !
19:15