10:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

ЦСКА и "Локомотив" могут быть наказаны за несогласованные баннеры на трибунах

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0). Фанаты красно-синих вывесили несогласованный баннер и использовали пиротехнику.

– Матч ЦСКА – "Урал". Болельщики хозяев использовали пиротехнику и вывесили несогласованный баннер, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – В матче "Ростов""Зенит" болельщики ростовчан бросали снежки. Во встрече "Локомотив""Терек" поклонники столичного клуба использовали несогласованный баннер. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Byram

Бурлак вон заявлял, что еле от снежков уворачивался. В Москве наверно снег мягкий, не такой твердый как в Ростове! :-)

10:59

Русский

Несогласованные с кем? С г-ном Григорьянцем?

10:51

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