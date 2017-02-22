22:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Црвена Звезда" и "Зенит" подписали партнерское соглашение

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"Зенит" и "Црвена Звезда" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный сайт белградцев. Контракт подписали президенты клубов Светозар Михайлович и Александр Дюков. Клубы будут сотрудничать в подготовке и проведении футбольных турниров, воспитании молодых футболистов и развитии клубных академей. Кроме того, планируется совместный подход к решению вопросов трансферов футболистов. Стороны планируют организовывать совместные встречи и консультации на всех уровнях, формировать совместные рабочие группы и комитеты. Также контракт предусматривает организацию серии товарищеских матчей и благотворительных турниров.

"Црвена Звезда" - самый титулованный клуб Югославии и Сербии. Он 27 раз выигрывал чемпионат страны и 24 раза - Кубок, а в 1991 году стал победителем Кубка чемпионов, предшественника Лиги чемпионов. Возглавляет команду Миодраг Божович, ранее работавший с рядом российских клубов - "Амкаром", "Москвой", "Динамо", "Ростовом" и "Локомотивом".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Der schwein

А Ельцин что подписывал, когда Югославию бомбили ? Почему эти либеральные твари создали ему музей???

23:18

Slim Taller

А чего два п в слове "подписали"?! Уж лучше тогда два "с".

23:12

LariKo

Чота братушки попутали, по ходу...

22:53

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