Чугайнов – об автоголе Таски: "Не ругайте Ещенко. Ругайте Комбарова"

"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные матчи мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Сегодня Игорь ЧУГАЙНОВ специально для читателей "СЭ" анализирует встречу 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2).

Специалист разобрал первый гол хозяев поля, который был забит после того, как защитник гостей Сердар Таски срезал мяч в свои ворота.

– "Краснодар" проводил атаку правым флангом с подключением крайнего защитника Мартыновича, – сказал Чугайнов. – Его встречали почти у лицевой линии Зобнин и Комбаров, выполнить подачу они сопернику не позволили, мяч вернулся в середину, а оттуда – в зону, где Ещенко, вынося мяч в подкате, сделал неудачный пас чужому на фланг. Только вот следует ли винить именно его? Считаю, что нет. Потому что мяч был "нерешенным", мог отскочить куда угодно, команда им не владела на 100 процентов, Андрей летел в стык – и защитники-партнеры выключаться из эпизода, бросая свои зоны, не имели права.

Обратите внимание на действия Комбарова. Отыграв предшествующий эпизод с Мартыновичем, он сначала абсолютно верно начал смещение в свою зону. Но затем забыл про соперника, находившегося в штрафной и представлявшего реальную угрозу, и почему-то продолжил движение в середину, где в этой ситуации ему делать было нечего. Глушаков побежал за Подберезкиным и пытался накрыть его удар, если бы он последовал сразу. И на мой взгляд, Денис успевал.

Полностью интервью Чугайнова