Чугайнов – о голе Фернанду: "Крицюк мог прыгнуть энергичнее"

"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные матчи мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Сегодня Игорь ЧУГАЙНОВ специально для читателей "СЭ" анализирует встречу 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2).

Специалист разобрал первый гол красно-белых, забитый полузащитником Фернанду ударом со штрафного на третьей минуте.

– "Спартаку" удался быстрый гол, причем выделить здесь надо не только удар со штрафного Фернанду, но и предшествующую "стандарту" атаку по левому флангу с участием Комбарова, – сказал Чугайнов. – "Краснодар" вроде отбился, отнял мяч, пытался выйти из обороны за счет нескольких передач, но всякий раз красно-белые перехватывали за счет агрессивного отбора. Последний пас "быков" был выполнен на Подберезкина, и вот Вячеслав, на мой взгляд, обратным сбросом к линии штрафной ситуацию только ухудшил, поставив в неудобное положение партнеров. Ему следовало попытаться продлить полет мяча, отправив его ближе к центральной зоне. Но он сделал ненужную скидку – и Газинскому было уже сложно сыграть головой сильно и акцентированно.

Самедов подобрал мяч, Классон вынужденно сфолил. Но считаю, что основная вина в эпизоде лежит именно на Подберезкине. Что касается самого "стандарта", обвинять Крицюка не стоит. Тем не менее, до ворот было далековато, и если бы перемещения голкипера оказались более энергичными, он бы вполне мог спасти команду.

Полностью интервью Чугайнова