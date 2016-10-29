Читатели "СЭ" прогнозируют победу "Спартака" над ЦСКА

Больше половины посетителей сайта "СЭ", принявших участие в опросе, считают: "Спартак" выиграет у ЦСКА в матче 12-го тура премьер-лиги. 42,0 процента (7680 из 18 302 человек) респондентов ставят на победу лидирующих в чемпионате красно-белых с разностью один-два мяча, еще 13,9 (2540) верят в разгром красно-синих.

Результативную ничью прогнозируют 14,3 процента (2616), а нулевую – 4,7 (868).

20,5 процента (3755) респондентов считают, что ЦСКА победит с разностью в один-два мяча, а 4,6 (843) полагают, что чемпион выиграет дерби с крупным счетом.

Матч "Спартак" – ЦСКА начнется на "Открытие Арене" в 18.00, "СЭ" проведет его трансляцию.

"Спартак" - ЦСКА. Атмосфера дерби. Live!