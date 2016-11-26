16:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Чернов, Могилевец и Джорджевич отправились в составе "Зенита" на матч с "Краснодаром"

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"Зенит" отправился на матч 15-го тура премьер-лиги с "Краснодаром". Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в составе команды на выездную игру отправились 20 футболистов: вратариЮрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов; защитникиАлександр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Доменико Кришито, Юрий Жирков; полузащитникиХави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак; нападающиеАлександр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Матч "Краснодар" – "Зенит" пройдет 27 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/11/26/zenit-otpravilsya-v-krasnodar/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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