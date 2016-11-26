Чернов, Могилевец и Джорджевич отправились в составе "Зенита" на матч с "Краснодаром"

"Зенит" отправился на матч 15-го тура премьер-лиги с "Краснодаром". Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в составе команды на выездную игру отправились 20 футболистов: вратари – Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов; защитники – Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Доменико Кришито, Юрий Жирков; полузащитники – Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак; нападающие – Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Матч "Краснодар" – "Зенит" пройдет 27 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.