Чернов и М. Кержаков - в "старте" "Зенита" на матч с "Томью"

Стал известен состав "Зенита" на матч 12-го тура премьер-лиги против "Томи". Место в воротах команды займет Михаил Кержаков, слева в обороне выйдет Евгений Чернов, для которого игра станет второй в премьер-лиге. Ранее он провел первый тайм в поединке с "Оренбургом" (1:0) и был заменен в перерыве после повреждения.

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: М. Кержаков - Анюков, Нету, Кришито, Чернов - Жулиану, Маурисиу, Витсель - Кокорин, Дзюба, Шатов; запасные - Лодыгин, Обухов, Ломбертс, Могилевец, Мак, А. Кержаков, Джорджевич, Жирков, Юсупов.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Томь"