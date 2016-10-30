16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Чернов и М. Кержаков - в "старте" "Зенита" на матч с "Томью"

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Стал известен состав "Зенита" на матч 12-го тура премьер-лиги против "Томи". Место в воротах команды займет Михаил Кержаков, слева в обороне выйдет Евгений Чернов, для которого игра станет второй в премьер-лиге. Ранее он провел первый тайм в поединке с "Оренбургом" (1:0) и был заменен в перерыве после повреждения.

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: М. Кержаков - Анюков, Нету, Кришито, Чернов - Жулиану, Маурисиу, Витсель - Кокорин, Дзюба, Шатов; запасные - Лодыгин, Обухов, Ломбертс, Могилевец, Мак, А. Кержаков, Джорджевич, Жирков, Юсупов.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Анюков провалил последний матч и опять в основе.Если уж Нету не тянет,то пенсионер и подавно.

16:37

SP2

Ещё бы Нету с Кокориным из состава вывести! А то такое чувство, что у них - абонементы куплены на основной состав! ))

16:22

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