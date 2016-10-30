Чернов и М. Кержаков - в "старте" "Зенита" на матч с "Томью"

Стал известен состав "Зенита" на матч 12-го тура премьер-лиги против "Томи". Место в воротах команды займет Михаил Кержаков, слева в обороне выйдет Евгений Чернов, для которого игра станет второй в премьер-лиге. Ранее он провел первый тайм в поединке с "Оренбургом" (1:0) и был заменен в перерыве после повреждения.
Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: М. Кержаков - Анюков, Нету, Кришито, Чернов - Жулиану, Маурисиу, Витсель - Кокорин, Дзюба, Шатов; запасные - Лодыгин, Обухов, Ломбертс, Могилевец, Мак, А. Кержаков, Джорджевич, Жирков, Юсупов.
Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Slim Taller
Анюков провалил последний матч и опять в основе.Если уж Нету не тянет,то пенсионер и подавно.
16:37
SP2
Ещё бы Нету с Кокориным из состава вывести! А то такое чувство, что у них - абонементы куплены на основной состав! ))
16:22