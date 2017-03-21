Черчесов вручил музею "Спартака" свой вратарский свитер

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вручил спартаковскому музею ценный экспонат – свой вратарский свитер образца 1995 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

Напомним, что Черчесов выступал за "Спартак" с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, а также в 1995 и 2002 годах. За это время он провел за красно-белых 200 матчей, дважды становился чемпионом России 1992 и 1993 годов.

После окончания футбольной карьеры Черчесов работал в "Спартаке" спортивным директором и главным тренером. Под его руководством в 2007 году красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.