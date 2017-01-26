18:29 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за тренировками "Спартака"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака", информирует официальный сайт красно-белых. По словам наставника, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе "Шейх Зайд", где проходят занятия команды. Отмечается, что главный тренер москвичей Массимо Каррера​ дал на это разрешение.

Сегодня с утра игроки, поделенные на две группы, трудились сначала в тренажерном зале, а затем на песчаном берегу Гранд-канала рядом с отелем. Причем в общую группу вошли и три вратаря, которые до этого работали самостоятельно по программе Джанлуки Риомми.

Вечерняя тренировка, хотя и продлилась около часа, была интенсивной. В течение 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/98785/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Gan, они тебя используют.

23:39 26 января

foreverCSKAforever

Marksan, игроков вроде 0, но есть три пассажира. Комбаров, Глушаков и Самедов.

23:35 26 января

Don

marksan, да он давно дурак, как только в стойло записался)

20:50 26 января

marksan

foreverCSKAforever___Дядя! Вы, дурак? Сколько игроков из Спартака в сборной?__

19:40 26 января

marksan

Шеф отдыхает или развлекается?

19:39 26 января

foreverCSKAforever

Значит это будут контрольные тренировки, где результат не важен и можно будет Катарку или Коста-Рикарку валять на поле, а также Ганой груши околачивать.

19:31 26 января

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