Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за тренировками "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака", информирует официальный сайт красно-белых. По словам наставника, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе "Шейх Зайд", где проходят занятия команды. Отмечается, что главный тренер москвичей Массимо Каррера дал на это разрешение.
Сегодня с утра игроки, поделенные на две группы, трудились сначала в тренажерном зале, а затем на песчаном берегу Гранд-канала рядом с отелем. Причем в общую группу вошли и три вратаря, которые до этого работали самостоятельно по программе Джанлуки Риомми.
Вечерняя тренировка, хотя и продлилась около часа, была интенсивной. В течение 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.
foreverCSKAforever
Gan, они тебя используют.
23:39 26 января
foreverCSKAforever
Marksan, игроков вроде 0, но есть три пассажира. Комбаров, Глушаков и Самедов.
23:35 26 января
Don
marksan, да он давно дурак, как только в стойло записался)
20:50 26 января
marksan
foreverCSKAforever___Дядя! Вы, дурак? Сколько игроков из Спартака в сборной?__
19:40 26 января
marksan
Шеф отдыхает или развлекается?
19:39 26 января
foreverCSKAforever
Значит это будут контрольные тренировки, где результат не важен и можно будет Катарку или Коста-Рикарку валять на поле, а также Ганой груши околачивать.
19:31 26 января