Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за тренировками "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака", информирует официальный сайт красно-белых. По словам наставника, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе "Шейх Зайд", где проходят занятия команды. Отмечается, что главный тренер москвичей Массимо Каррера​ дал на это разрешение.

Сегодня с утра игроки, поделенные на две группы, трудились сначала в тренажерном зале, а затем на песчаном берегу Гранд-канала рядом с отелем. Причем в общую группу вошли и три вратаря, которые до этого работали самостоятельно по программе Джанлуки Риомми.

Вечерняя тренировка, хотя и продлилась около часа, была интенсивной. В течение 60 минут спартаковцы поработали над тактикой, над контролем мяча, поиграли в квадрат и в футбол на ограниченном участке поля.