Черчесов не посетит матч "Зенит" - "Краснодар"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не посетит матч 29-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар". Специалист отметил, что не вмешивается в ситуацию с полем "Санкт-Петербург Арены".

Напомним, что изначально встреча должна была пройти на новом стадионе на Крестовском острове, но затем была перенесена на "Петровский" из-за состояния газона.

– Ситуация с полем на новом стадионе в Петербурге вас беспокоит?

– Я хотел познакомиться с ареной, посетить матч "Зенит" – "Краснодар", ведь нам там играть. Но когда встречу перенесли на "Петровский", планы изменил. Что касается поля, то я в это не вмешиваюсь. Каждый занимается своим делом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Зенит" – "Краснодар" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.