Чемпионство "Спартака". Что вы могли пропустить

"Спартак" официально стал чемпионом России-2016/17. Это случилось 7 мая после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1). В ту же ночь болельщики и футболисты московской команды устроили гуляния, в которых приняло участие несколько тысяч человек. В праздничные дни "СЭ" опубликовал репортаж из красно-белой столицы, мнение владельца клуба Леонида Федуна, интервью игроков, первый большой эксклюзив главного тренера чемпионов Массимо Карреры и другие материалы по теме. Эта сводная заметка может быть полезна не только тем немногим, кто по каким-то причинам выпал из информационного пространства в эти выходные.
Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"
Массимо КАРРЕРА: "ОТМЕТИЛИ НА СЛАВУ! А ВЫ КАК ХОТЕЛИ?!"
Эксклюзивное интервью главного тренера красно-белых, которое он дал на следующий день после оформления чемпионства.
Суббота. Москва. Тушино. "Спартак" - "Томь" - 1:0. Леонид ФЕДУН со своим отцом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид ФЕДУН: "УРА!"
Он ждал этого момента с 2003 года, когда приобрел контрольный пакет акций "Спартака". Спустя мгновения после того, как красно-белые завоевали свой первый трофей при Федуне, владелец клуба ответил на звонок главного редактора "СЭ".
27 октября 2001 года. Москва. Лужники. "Спартак" - "Зенит" - 3:1. Олег РОМАНЦЕВ - главный творец последнего перед 16-летним перерывом чемпионства красно-белых. Фото Александр ВИЛЬФ
Олег РОМАНЦЕВ: "ЕЩЕ ПЕРЕД СЕЗОНОМ СКАЗАЛ, ЧТО ВЕРЮ В ПОБЕДУ!"
16 лет назад, в 2001 году, "Спартак" становился чемпионом под руководством Олега Ивановича.
Дмитрий КОМБАРОВ (справа) с капитаном "Спартака" Денисом ГЛУШАКОВЫМ. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
Дмитрий КОМБАРОВ: "В КОМАНДЕ БРАТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ПОТОМУ И СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ"
Защитник "Спартака" поделился с "СЭ" эмоциями от выигрыша титула. Первая часть разговора состоялась сразу после завершения встречи "Зенит" – "Терек" (0:1), а вторая – после яркого командного ужина, превратившегося в народный праздник.
Квинси Промес выложил на своей странице в Инстаграме коллаж, на котором главный тренер Массимо Каррера изображен как полководец XIX века, а сам голландец с Фернанду, Артемом Ребровым, Луизом Адриану и Денисом Глушаковым - как генералы из окружения командующего.
"КАРРЕРА – ЕЩЕ И ВЕЗУНЧИК!"
Кто что сказал о чемпионстве красно-белых – игроки, первые лица и ветераны клуба, спортивные руководители страны и болельщики.
Воскресенье. Москва. Тушино. Капитан "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ и вице-капитан Артем РЕБРОВ празднуют победу в чемпионате вместе с толпами болельщиков красно-белых рядом с "Открытие Ареной". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
КРАСНО-БЕЛАЯ НОЧЬ
Репортаж корреспондентов "СЭ" из ночной столицы. Как "Спартак" и народ гуляли вместе.
30 апреля. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые празднуют гостевую победу над самым принципиальным соперником. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"
ПЛАНЕТА "СПАРТАК"
Обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ вспомнил непростой путь команды от золота-2001 к золоту-2017.
30 апреля. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Массимо КАРРЕРА празднует победу со своей командой. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
КОМАНДА-СЕМЬЯ С ИТАЛЬЯНСКИМ ПАПОЙ
Наш обозреватель Игорь РАБИНЕР называет глубинные причины чемпионства красно-белых.
Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
КАРРЕРА НЕ ВСТРЕТИТСЯ С КОНТЕ И "ЮВЕНТУСОМ"
Что ждет красно-белых в Лиге чемпионов. И другие вопросы по будущему красно-белых.
Воскресенье. Москва. Тушино. Капитан "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ и вице-капитан Артем РЕБРОВ празднуют победу в чемпионате вместе с толпами болельщиков красно-белых рядом с "Открытие Ареной". Фото Никита УСПЕНСКИЙ , "СЭ"
ГЛУШАКОВ И КОМПАНИЯ ЗАЖИГАЮТ
Бонус – видео празднования Дениса Глушакова и Артема Реброва вместе с болельщиками на "Открытие Арене", а также уникальные кадры выхода команды Массимо Карреры к фанатам из ресторана и интервью чемпионов.