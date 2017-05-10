Чемпионство "Спартака". Что вы могли пропустить

"Спартак" официально стал чемпионом России-2016/17. Это случилось 7 мая после поражения "Зенита" от "Терека" (0:1). В ту же ночь болельщики и футболисты московской команды устроили гуляния, в которых приняло участие несколько тысяч человек. В праздничные дни "СЭ" опубликовал репортаж из красно-белой столицы, мнение владельца клуба Леонида Федуна , интервью игроков, первый большой эксклюзив главного тренера чемпионов Массимо Карреры и другие материалы по теме. Эта сводная заметка может быть полезна не только тем немногим, кто по каким-то причинам выпал из информационного пространства в эти выходные.

Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ , "СЭ"

Массимо КАРРЕРА: "ОТМЕТИЛИ НА СЛАВУ! А ВЫ КАК ХОТЕЛИ?!"

Эксклюзивное интервью главного тренера красно-белых, которое он дал на следующий день после оформления чемпионства.

Суббота. Москва. Тушино. "Спартак" - "Томь" - 1:0. Леонид ФЕДУН со своим отцом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Леонид ФЕДУН: "УРА!"

Он ждал этого момента с 2003 года, когда приобрел контрольный пакет акций "Спартака". Спустя мгновения после того, как красно-белые завоевали свой первый трофей при Федуне, владелец клуба ответил на звонок главного редактора "СЭ".

27 октября 2001 года. Москва. Лужники. "Спартак" - "Зенит" - 3:1. Олег РОМАНЦЕВ - главный творец последнего перед 16-летним перерывом чемпионства красно-белых. Фото Александр ВИЛЬФ

Олег РОМАНЦЕВ: "ЕЩЕ ПЕРЕД СЕЗОНОМ СКАЗАЛ, ЧТО ВЕРЮ В ПОБЕДУ!"

16 лет назад, в 2001 году, "Спартак" становился чемпионом под руководством Олега Ивановича.

Дмитрий КОМБАРОВ (справа) с капитаном "Спартака" Денисом ГЛУШАКОВЫМ. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"

Дмитрий КОМБАРОВ: "В КОМАНДЕ БРАТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ПОТОМУ И СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ"

Защитник "Спартака" поделился с "СЭ" эмоциями от выигрыша титула. Первая часть разговора состоялась сразу после завершения встречи "Зенит" – "Терек" (0:1), а вторая – после яркого командного ужина, превратившегося в народный праздник.

Квинси Промес выложил на своей странице в Инстаграме коллаж, на котором главный тренер Массимо Каррера изображен как полководец XIX века, а сам голландец с Фернанду, Артемом Ребровым, Луизом Адриану и Денисом Глушаковым - как генералы из окружения командующего.

"КАРРЕРА – ЕЩЕ И ВЕЗУНЧИК!"

Кто что сказал о чемпионстве красно-белых – игроки, первые лица и ветераны клуба, спортивные руководители страны и болельщики.

Воскресенье. Москва. Тушино. Капитан "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ и вице-капитан Артем РЕБРОВ празднуют победу в чемпионате вместе с толпами болельщиков красно-белых рядом с "Открытие Ареной". Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

КРАСНО-БЕЛАЯ НОЧЬ

Репортаж корреспондентов "СЭ" из ночной столицы. Как "Спартак" и народ гуляли вместе.

30 апреля. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые празднуют гостевую победу над самым принципиальным соперником. Фото Александр СТУПНИКОВ, ФК "Спартак"

ПЛАНЕТА "СПАРТАК"

Обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ вспомнил непростой путь команды от золота-2001 к золоту-2017.

30 апреля. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Массимо КАРРЕРА празднует победу со своей командой. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

КОМАНДА-СЕМЬЯ С ИТАЛЬЯНСКИМ ПАПОЙ

Наш обозреватель Игорь РАБИНЕР называет глубинные причины чемпионства красно-белых.

Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

КАРРЕРА НЕ ВСТРЕТИТСЯ С КОНТЕ И "ЮВЕНТУСОМ"

Что ждет красно-белых в Лиге чемпионов. И другие вопросы по будущему красно-белых.

Воскресенье. Москва. Тушино. Капитан "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ и вице-капитан Артем РЕБРОВ празднуют победу в чемпионате вместе с толпами болельщиков красно-белых рядом с "Открытие Ареной". Фото Никита УСПЕНСКИЙ , "СЭ"

ГЛУШАКОВ И КОМПАНИЯ ЗАЖИГАЮТ

Бонус – видео празднования Дениса Глушакова и Артема Реброва вместе с болельщиками на "Открытие Арене", а также уникальные кадры выхода команды Массимо Карреры к фанатам из ресторана и интервью чемпионов.