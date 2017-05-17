Чемпионский перфоманс фанатов "Спартака"

Перед матчем 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Тереком" болельщики красно-белых представили чемпионский перфоманс.

Сектора за воротами и центральный сектор окрашены в красные цвета. Слева – эмблема клуба и болельщик, держащий в руках чемпионский кубок, посередине выложенное болельщиками слово "Чемпион!", а справа портрет Николая Старостина с фразой "Он все видит!". Напомним, что Старостин – один из основателей команды.

Трансляция матча "Спартак" - "Терек" //

ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". ВСЕ О МАТЧЕ НОВЫХ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ С "ТЕРЕКОМ". LIVE!