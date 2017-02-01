"Челси" - про Ивановича: "Настоящая легенда клуба"

"Челси" поблагодарил защитника Бранислава Ивановича. Сегодня 32-летний серб перешел в "Зенит". Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Иванович выступал за "Челси" с 2008 года. За это время он провел в составе лондонского клуба 377 матчей и забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Настоящая легенда "Челси", – говорится сообщении на официальной странице "синих" в твиттере.