16:40 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Челси" - про Ивановича: "Настоящая легенда клуба"

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"Челси" поблагодарил защитника Бранислава Ивановича. Сегодня 32-летний серб перешел в "Зенит". Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Иванович выступал за "Челси" с 2008 года. За это время он провел в составе лондонского клуба 377 матчей и забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Настоящая легенда "Челси", – говорится сообщении на официальной странице "синих" в твиттере.

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