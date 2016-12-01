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Цаллагов посвятил победу над "Спартаком" бабушке

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Полузащитник "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов после победы над "Спартаком" (4:0) в матче чемпионата России остался доволен качеством газона. Игра проходила в тяжелых погодных условиях - температура воздуха в Самаре была около -10 градусов. "Крылья" впервые в истории смогли победить красно-белых с разницей более чем в два мяча.

- Такого мы с ними никогда не делали, - цитирует rusfootball.info Цаллагова. - По-моему, вообще при мне "Спартак" не обыгрывали, были ничьи, а сегодня победа, и такая красивая. Тем лучше. 

- По полю дадите комментарии?

- Поле хорошо подготовлено, если учитывать погодные условия. Агрономы тоже не волшебники. Спасибо им, поле держало, можно было играть в пас.

- В опорной зоне удобно играть?

- Это моя родная позиция, я на ней учился играть. При определенных обстоятельствах так получилось, что до этого меня использовали на флангах. Я в принципе и там могу сыграть. 

Хорошо, что наша команда победила. Хочу воспользоваться моментом и бабушке посвятить победу. Она очень переживает, очень радуется и, думаю, сегодня счастлива. Бабушка, я игру со "Спартаком" тебе хочу посвятить!

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Дополнительная информация

http://www.rusfootball.info/rss/1146387209-ibragim-callagov-babushka-igru-so-spartakom-hochu-posvyatit-tebe.html

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