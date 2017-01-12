Бывший сотрудник "Шахтера" рассказал о драке Луиза Адриану

Бывший пресс-атташе "Шахтера" Руслан Мармазов подчеркнул, что ему будет интересно посмотреть на нападающего Луиза Адриану в "Спартаке". Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с красно-белыми.

По информации "СЭ", его зарплата в "Спартаке" составит более 3 миллионов евро в год. Напомним, бразилец выступал за "горняков" с 2007 по 2015 год, после чего перешел в "Милан".

- В "Милане" у Адриану не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно посмотреть на бразильца в "Спартаке" с Каррерой, - приводит "Спорт FM" слова Мармазова. - Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриану - быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в "Шахтере" во время сборов в Швейцарии Адриану схлестнулся с нападающим Гладким. Саша что-то сказал ему, секунды не прошло, и Адриану ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции.