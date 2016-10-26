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Бывший футболист "Спартака" де Зеув завершил карьеру

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Экс-полузащитник "Спартака" Деми де Зеув объявил о завершении карьеры, сообщает Futebol Holandês. Последним клубом 33-летнего футболиста стал НАК, который он покинул в 2015 году и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

Свою карьеру футболист начал в 2001 году в клубе "Гоу Эхед Иглс". После этого де Зеув выступал за АЗ, "Аякс", "Спартак" и "Андерлехт". За московскую команду де Зеув играл с 2011 по 2014 год, став в 2012-м серебряным призером чемпионата России.

На счету футболиста 27 матчей за сборную Голландии. Он также является двукратным чемпионом Голландии и двукратным чемпионом Бельгии.

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