Бывший футболист "Спартака" де Зеув завершил карьеру

Экс-полузащитник "Спартака" Деми де Зеув объявил о завершении карьеры, сообщает Futebol Holandês. Последним клубом 33-летнего футболиста стал НАК, который он покинул в 2015 году и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

Свою карьеру футболист начал в 2001 году в клубе "Гоу Эхед Иглс". После этого де Зеув выступал за АЗ, "Аякс", "Спартак" и "Андерлехт". За московскую команду де Зеув играл с 2011 по 2014 год, став в 2012-м серебряным призером чемпионата России.

На счету футболиста 27 матчей за сборную Голландии. Он также является двукратным чемпионом Голландии и двукратным чемпионом Бельгии.