16:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Был ли Смолов в офсайде?

13-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 13-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 13-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 13-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол".
13-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол".
0
0
0
0
2

На 13-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" спорное решение приняла бригада арбитров, определив положение "вне игры" у нападающего хозяев поля Федора Смолова. Видеоповтор не убеждает в правоте второго ассистента Андрея Веретешкина. Хотя, возможно, форвард "быков" действительно немного зашел за линию офсайда – головой или плечом.

Стоит напомнить, что на 90+3-й минуте игры 1/4 финала Кубка России "Урал""Краснодар" (3:3, пенальти – 4:3) грубейшую ошибку совершил первый ассистент Андрей Болотенков, определивший офсайд у Смолова и сорвавший его выход один на один с вратарем. (Александр БОБРОВ)

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

zyzx

да нас рать!

17:34

Haiaxi

Поэтому Спартак и на первом месте, что с судьями работает.

17:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ