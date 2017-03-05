Был ли Смолов в офсайде?

На 13-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" спорное решение приняла бригада арбитров, определив положение "вне игры" у нападающего хозяев поля Федора Смолова. Видеоповтор не убеждает в правоте второго ассистента Андрея Веретешкина. Хотя, возможно, форвард "быков" действительно немного зашел за линию офсайда – головой или плечом.

Стоит напомнить, что на 90+3-й минуте игры 1/4 финала Кубка России "Урал" – "Краснодар" (3:3, пенальти – 4:3) грубейшую ошибку совершил первый ассистент Андрей Болотенков, определивший офсайд у Смолова и сорвавший его выход один на один с вратарем. (Александр БОБРОВ)