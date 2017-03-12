14:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Был ли пенальти на Дзюбе в матче "Амкар" - "Зенит"?

67-я минута. Момент с падением Артема ДЗЮБЫ. Фото "СЭ" 67-я минута. Момент с падением Артема ДЗЮБЫ. Фото "СЭ" 67-я минута. Момент с падением Артема ДЗЮБЫ. Фото "СЭ" 67-я минута. Момент с падением Артема ДЗЮБЫ. Фото "СЭ"
67-я минута. Момент с падением Артема ДЗЮБЫ. Фото "СЭ"
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На 67-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный момент – Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде упал на газон и требовал пенальти. По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока "Амкара" (если он на самом деле был).

Возможно (подчеркну – возможно), Фегор Огуде коснулся ноги соперника. Главный арбитр Евгений Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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xSive

Это клоунишку надо удалять Огуде мог сломать ногу о дерево.

16:12

Avon151281

Ну возьмите проститута в Барселону...Затмит всех.Там и не за такое дают.

15:33

victor

Дурачок - Д.... (без Халка)

15:31

sv55

деревянный симулянт, лавры Суареса спать спокойно не дают)))))

15:03

k_xenon

Зюбе карточку за симуляцию!

14:32

DENsid

"По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить ...", а в предыдущих комментариях Боброва камер было море и ему всё понятно ))) Хватит уже позориться, не ? Эксперт )))

14:30

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