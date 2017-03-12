Был ли пенальти на Дзюбе в матче "Амкар" - "Зенит"?

На 67-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный момент – Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде упал на газон и требовал пенальти. По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока "Амкара" (если он на самом деле был).

Возможно (подчеркну – возможно), Фегор Огуде коснулся ноги соперника. Главный арбитр Евгений Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"