Был ли пенальти на Дзюбе в матче "Амкар" - "Зенит"?

На 67-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный момент – Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде упал на газон и требовал пенальти. По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока "Амкара" (если он на самом деле был).
Возможно (подчеркну – возможно), Фегор Огуде коснулся ноги соперника. Главный арбитр Евгений Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ)
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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
xSive
Это клоунишку надо удалять Огуде мог сломать ногу о дерево.
16:12
Avon151281
Ну возьмите проститута в Барселону...Затмит всех.Там и не за такое дают.
15:33
victor
Дурачок - Д.... (без Халка)
15:31
sv55
деревянный симулянт, лавры Суареса спать спокойно не дают)))))
15:03
k_xenon
Зюбе карточку за симуляцию!
14:32
DENsid
"По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить ...", а в предыдущих комментариях Боброва камер было море и ему всё понятно ))) Хватит уже позориться, не ? Эксперт )))
14:30