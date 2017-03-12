14:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Был ли пенальти на Дзюбе?

Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде. Фото "СЭ" Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде. Фото "СЭ" Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде. Фото "СЭ" Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде. Фото "СЭ"
Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде. Фото "СЭ"
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На 67-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный момент – Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде упал на газон и требовал пенальти. По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока "Амкара" (если он на самом деле был).

Возможно (подчеркну – возможно), Огуде коснулся ноги соперника. Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sv55

деревянный симулянт, лавры Суареса спать спокойно не дают)))))

15:03

k_xenon

Зюбе карточку за симуляцию!

14:32

DENsid

"По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить ...", а в предыдущих комментариях Боброва камер было море и ему всё понятно ))) Хватит уже позориться, не ? Эксперт )))

14:30

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