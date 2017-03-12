Был ли пенальти на Дзюбе?

На 67-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" в штрафной площади пермской команды произошел еще один спорный момент – Артем Дзюба в единоборстве с Фегором Огуде упал на газон и требовал пенальти. По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить, в чем состоит фол игрока "Амкара" (если он на самом деле был).
Возможно (подчеркну – возможно), Огуде коснулся ноги соперника. Турбин этого не увидел или заметил, но решил, что основанием для назначения 11-метрового не является. (Александр БОБРОВ)
sv55
деревянный симулянт, лавры Суареса спать спокойно не дают)))))
15:03
k_xenon
Зюбе карточку за симуляцию!
14:32
DENsid
"По имеющейся видеозаписи (момент показан двумя камерами) трудно определить ...", а в предыдущих комментариях Боброва камер было море и ему всё понятно ))) Хватит уже позориться, не ? Эксперт )))
14:30