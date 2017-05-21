Букмекеры прогнозируют уверенную победу ЦСКА в матче с "Анжи"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Анжи". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Анжи"
Коэффициенты Winline: П1 1,18 - Н 6,41 - П2 12,0
Прогноз на матч
Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":
Счет – 2:0. "Армейцы не упустят свой шанс и займут второе место".
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 2:0. "Армейцы совершат настоящее самоубийство, если упустят второе лигочемпионское место. Григорян – тренер упертый, однако Витинью, Головин и Дзагоев с его бригадой расправятся".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Анжи".
Прямая трансляция матча ЦСКА - "Анжи" - в воскресенье, 21 мая, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников - Вернблум - Головин, ДЗАГОЕВ - Чалов, Витинью.
"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Тетрашвили, Гулиев - ХУБУЛОВ, КАЦАЕВ, Яковлев - ПРУДНИКОВ.
ПОТЕРИ: А.Березуцкий (травм.), Еременко (дисквал.) - Гасанов (травм.), Будковский (дисквал.).