Букмекеры прогнозируют уверенную победу ЦСКА в матче с "Анжи"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Анжи". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Анжи"

Коэффициенты Winline: П1 1,18 - Н 6,41 - П2 12,0

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":

Счет – 2:0. "Армейцы не упустят свой шанс и займут второе место".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:0. "Армейцы совершат настоящее самоубийство, если упустят второе лигочемпионское место. Григорян – тренер упертый, однако Витинью, Головин и Дзагоев с его бригадой расправятся".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Анжи".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Анжи" - в воскресенье, 21 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич, Щенников - Вернблум - Головин, ДЗАГОЕВ - Чалов, Витинью.

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Тетрашвили, Гулиев - ХУБУЛОВ, КАЦАЕВ, Яковлев - ПРУДНИКОВ.

ПОТЕРИ: А.Березуцкий (травм.), Еременко (дисквал.) - Гасанов (травм.), Будковский (дисквал.).