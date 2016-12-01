Будогосский прокомментировал слова Луческу о московских арбитрах

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, снова отметившего, что матчи его команды судят московские арбитры.
– Наши матчи судят московские арбитры, как и все люди, они имеют свои симпатии, – сказал вчера румынский тренер. – Все три матча, которые мы проиграли – с "Анжи", "Тереком" и "Краснодаром", – обслуживали арбитры из Москвы. В Грозном перед голом в наши ворота была опасная игра на Гарсии в центре поля. Каждый раз происходят одни и те же вещи. Я привык к такому. Просто наболело, и решил сказать. То же самое было на Украине, где боролись с Донецком. У меня иммунитет на такое. Со мной можно спорить, но то, что я сказал, – аргументировано.
– Действительно, все шесть столичных арбитров, проводящих соревнования чемпионата страны, симпатизируют и делают это совершенно искренне и открыто (как и их коллеги). Но не футбольным клубам и командам, – отреагировал Будогосский. – Объектом симпатий являются их собственные семьи и дети. Причем у двоих рефери из Москвы по трое детей у каждого, так что здесь уж точно симпатии зашкаливают. (Александр БОБРОВ)
Мирча Луческу: "Если "Спартак" прекратит истерики станет конкурентом "Зенита"
tigana.1982
Попытка пошутить не удалась! Какой он судья был - такой же и шутник!
14:35
FINIX
alur66 Что-то БУДОГОССКИЙ по тупому ответил как-то.------------------------------------ А что непонятно? он имел в виду, что никакой судья не будет рисковать потерять хорошую работу ради "симпатий" тем или иным клубам.
14:35
Komendant1
Будогосский - пожилой и вроде не глупый человек, и такое ляпнуть. Сам-то понял, что сказал? А Луческу вообще-то прав.
14:31
bibik.i
Mangust071__________вот где прав там прав, в 2011 году Зенит проиграл Апоэлю, причём нанёс 22 удара в створ против одного в свой адрес. И в пустые ворота умудрялся из вратарской мазать. Играл в одни ворота и продул. Спартак же проиграл в равной борьбе, молодцы бились за престиж родного клуба, как вспомню так .....
14:30
Тот самый Зануда
Mangust071===АПОЭЛ так-то до четвертьфинала ЛЧ дошёл,выбив в одной восьмой тогда ещё совсем не слабый Лион.А АЕК в следующем раунде с общим сухим счётом 4:0 Слован выбил.Так шо гранд гранду рознь.
14:26
Mangust071
bibik.i____________скажи мне пожалйста, как сыграл Зенит с Аппоэлем (вроде этот гранд с Кипра), похоже на Кипре одни гранды)
14:16
alur66
Что-то БУДОГОССКИЙ по тупому ответил как-то.
14:00
ivus
4 из 6 за Зенит в Питере. Остальные за Спартак. В Москве за Спартак 5 из 6, остальные за другие клубы. В это поверить можно) Бибик, у тебя логика трёхлетнего ребёнка. Зенит в Европе совсем никому не проигрывает? Наши клубы все пролетали от колхоза.
13:58
Справедливый(Ставрополь)
Ответ мягко говоря странный. Английский юмор "курит в сторонке"
13:58
bep77
Adios Аmigos R. 13:31 === В Казахстане футбик круче, у нас Андрейсергеич есть. И все, кто за Кайрат, за Зенит!!! И некоторые за Ростов, т.к. Покатилов в нём серебро по весне взял. Особо утончённые - за Урал, там на скамеечке Георгий Жуков сидит. А Осакаровка, как осёл Буриданов, не может разорваться между Шахтёрлм и Астаной, ибо расстояние одинаковое...
13:56
паоло росси
пока спартачок конкурент зениту
13:56
bibik.i
Спартак все последние европейские матчи продул (АЕК полу профессионалы, как команда из города Урюпинска), Зенит наоборот выиграл. Судьи европейцы на лапу не берут, наводит на размышления.
13:46
Тот самый Зануда
werder63===Ну по сравнению с вашей истерией,длившейся три недели на всех СМИ,это можно сказать шепот.))
13:43
werder63
Даже истерики Луческу НЕ ПОМОГУТ Зениту стать конкурентом Спартаку!)))
13:40
БорщисалО
Adios Аmigos R. Если ВЦИОМ не врёт ___________ Ну да, большинство, т.е. четверо из шести как минимум, топят за Зенит. )) Я, вообще-то, рад что цыган про суде ноет. ИМХО это карме не добавляет..
13:35
Adios Аmigos R.
Осакаровка Adios Аmigos R.================ И ты такой же врун. За Зенит нет никого. Есть за Спартак и ЦСКА(большинство) 13:26 ============= Ну это у вас в Казахстане , где время на десяток-другой лет отстаёт от нашего, может быть...А у нас в России мы фсе за Зенит так-то. И ВЦИОМУ верить привыкли, а не подвергать необоснованным сомненьям...
13:31
Осакаровка
you655 =========У Кокорина, как и у Миланова, Тошича, Вернблума, Глушакова, Смольникова - ноги слабые. Тренировки не посещают. Потому и падают, и не только в штрафной.
13:29
M73
Бесспорно, дети это святое. Семья тоже. Но из этого бреда можно сделать вывод: семью кормить надо, а на одну зарплату ну никак не получается..... Вот и приходится симпатизировать....
13:27
Осакаровка
Adios Аmigos R.================ И ты такой же врун. За Зенит нет никого. Есть за Спартак и ЦСКА(большинство)
13:26
Promesov
Насколько я понимаю проблема в нехватке судей не из Москвы, правильно? А если судья не из Москвы, то все равно основные центры судейские в Москве и они все равно туда переезжают на ПМЖ и получают московскую прописку. Сколько там из этих московских судей коренных москвичей? Во вторых Москва это не город с моно клубом и такие претензии глупы просто. Ну и в третьих Зенит сам проиграл и в Грозном(вели 1-0 и сколько моментов не использовали) и в Краснодаре(ну блин на 92 минуте 1-0 выигрывали). Так что пока подтверждаются слова Макса Калиниченко.
13:25
you655
Кокорин только вползает в штрафную площадку,тут-же валится,как будто ему по затылку ударили кувалдой.И со слезами на глазах просит 11-метровый.
13:24
Adios Аmigos R.
Включая детей, понятно, и прочих родственников...
13:23
Adios Аmigos R.
Если ВЦИОМ не врёт (а не доверять ему нет никакого смысла), то фсе они за Зенит, как и большинство россиян, объясните это Луческу и Будогосскому, есть там рядом с ними адекватные люди?
13:23
Осакаровка
– Действительно, все шесть столичных арбитров, проводящих соревнования чемпионата страны, симпатизируют и делают это совершенно искренне и открыто (как и их коллеги). Но не футбольным клубам и командам, – отреагировал Будогосский. --- ===++++====Интересно он долго думал? А было чем? Не бывает таких людей, которые никому не симпатизируют. Это нонсенс. Тем более это ребята из спорта. Быть спортсменом и не симпатизировать ни одной команде - чушь. И такую вот чушь говорят руководитель служб. А журналисты это перепечатывают. Стыдно, ребята! Быть таким недалеким и занимать такую должность! А кто интересно такого выбрал ????????? Теперь понятно почему судейство у нас такое. Сплошное вранье!
13:21
Abdulla1309
парировать нечем,вот и сморозил про семью)))
13:14
Тот самый Зануда
Ну если по трое детей,то тем более.Кормить то их надо...
13:13
abs68
- подсуживать перестали? Нет не перестали. - Но пенальти совсем перестали ставить, и игроков соперника не удаляют, наболело решил высказать недовольство P.S. Мирчи Луческу
13:08
shurslarin
Мирча говорит - нас постоянно судят арбитры из Москвы, которые, вполне вероятно, имеют предпочтения. А это ему отвечает - нет, они любят своих детей. Ну не бред ли)))
13:07
wazo89
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
13:06
shurslarin
хреновню какаю то ляпнул))
13:05