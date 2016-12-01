Будогосский прокомментировал слова Луческу о московских арбитрах

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, снова отметившего, что матчи его команды судят московские арбитры.

– Наши матчи судят московские арбитры, как и все люди, они имеют свои симпатии, – сказал вчера румынский тренер. – Все три матча, которые мы проиграли – с "Анжи", "Тереком" и "Краснодаром", – обслуживали арбитры из Москвы. В Грозном перед голом в наши ворота была опасная игра на Гарсии в центре поля. Каждый раз происходят одни и те же вещи. Я привык к такому. Просто наболело, и решил сказать. То же самое было на Украине, где боролись с Донецком. У меня иммунитет на такое. Со мной можно спорить, но то, что я сказал, – аргументировано.

– Действительно, все шесть столичных арбитров, проводящих соревнования чемпионата страны, симпатизируют и делают это совершенно искренне и открыто (как и их коллеги). Но не футбольным клубам и командам, – отреагировал Будогосский. – Объектом симпатий являются их собственные семьи и дети. Причем у двоих рефери из Москвы по трое детей у каждого, так что здесь уж точно симпатии зашкаливают. (Александр БОБРОВ)

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