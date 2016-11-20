Брайан Идову: "Амкару" надо действовать активнее в матче со "Спартаком"

Защитник "Амкара" Брайан Идову в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что команде нужно играть активнее.

– "Спартак" хорошо контролирует мяч, быстро перемещается с фланга на фланг, – подчеркнул Идову. – Нам надо действовать активнее, быстрее перемещаться и использовать моменты, как тот, что был у нас в конце первого тайма.

– Особенно плотно команда действует с Фернанду?

– Вообще не было установки играть с кем-то особенно плотно. Но пока по игре получается, что больше всего мы держим Промеса.