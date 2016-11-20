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Брайан Идову: "Амкару" надо действовать активнее в матче со "Спартаком"

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Защитник "Амкара" Брайан Идову в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что команде нужно играть активнее.

– "Спартак" хорошо контролирует мяч, быстро перемещается с фланга на фланг, – подчеркнул Идову. – Нам надо действовать активнее, быстрее перемещаться и использовать моменты, как тот, что был у нас в конце первого тайма.

– Особенно плотно команда действует с Фернанду?

– Вообще не было установки играть с кем-то особенно плотно. Но пока по игре получается, что больше всего мы держим Промеса.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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