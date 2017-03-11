Бранислав Иванович: "За десять лет чемпионат России изменился в лучшую сторону"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью "СЭ" отметил, что российский чемпионат стал лучше с момента его выступлений за "Локомотив" в 2007 году. По словам серба, в следующем матче премьер-лиги против "Амкара" его команде будет тяжело.

- С "Амкаром" будет очень тяжело, - заявил Иванович. - Искусственное поле тоже отношу к трудностям. Еще надо быть готовыми к контратакам соперника. Тем не менее, очень важно взять три очка и продолжить борьбу за чемпионство.

– Насколько изменился российский чемпионат с тех пор, как вы покинули его почти 10 лет назад?

– Могу судить по нашему матчу с ЦСКА и "Краснодара" со "Спартаком". Тем более, это команды из первой четверки. Так вот футбол в России довольно сильно поменялся в лучшую сторону. Разве что, по-прежнему требует очень хорошей физической подготовки. Ну а когда есть возможность играть на современных стадионах, это смотрится и ощущается совсем по-другому. Думаю, после ЧМ-2018 футбол здесь пойдет вперед еще быстрее. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полное интервью Ивановича