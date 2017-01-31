Бранислав Иванович: "Я доволен тем, что нахожусь в Санкт-Петербурге"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович сказал встречавшим его в аэропорту Санкт-Петербурга журналистам, что находится в хорошей форме. Серб прибыл в Россию на переговоры с "Зенитом". Ранее "СЭ" сообщал, что защитник подпишет контракт по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).

– Перелет прошел хорошо, – цитирует "Фонтанка" Ивановича. – Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.