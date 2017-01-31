18:37 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бранислав Иванович: "Я доволен тем, что нахожусь в Санкт-Петербурге"

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Защитник "Челси" Бранислав Иванович сказал встречавшим его в аэропорту Санкт-Петербурга журналистам, что находится в хорошей форме. Серб прибыл в Россию на переговоры с "Зенитом". Ранее "СЭ" сообщал, что защитник подпишет контракт по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).

– Перелет прошел хорошо, – цитирует "Фонтанка" Ивановича. – Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.

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http://www.fontanka.ru/2017/01/31/089/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Gogy

Кок,если бы в Срамтак перешел, был бы иудишкой. А так, будет сражаться за клуб европейского города. После Лондона не в деревню же ехать...

21:43 31 января

инженер1958

ИГРОЧИЩЕ!!!

20:18 31 января

П_о_в_а_р

Иудий.

19:57 31 января

механик39

По сравнению с затратами на строительство стадиона в Питере ,это мелочь .Собираем пенсионеров Ковальчук ,Дацюк ,Иванович можно попробовать ,но это будет очень дорого пригласить Руни или выкупить всех пенсионеров из Китая .

19:52 31 января

Der schwein

А чем пенсионер может быть недоволен) Как говорили в армии, солдат спит, служба идёт:)

19:44 31 января

punch_s

Добро пожаловать)

18:44 31 января

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