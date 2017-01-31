Бранислав Иванович: "Я доволен тем, что нахожусь в Санкт-Петербурге"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович сказал встречавшим его в аэропорту Санкт-Петербурга журналистам, что находится в хорошей форме. Серб прибыл в Россию на переговоры с "Зенитом". Ранее "СЭ" сообщал, что защитник подпишет контракт по схеме "2,5+1", а его зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).
– Перелет прошел хорошо, – цитирует "Фонтанка" Ивановича. – Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.
Gogy
Кок,если бы в Срамтак перешел, был бы иудишкой. А так, будет сражаться за клуб европейского города. После Лондона не в деревню же ехать...
21:43 31 января
инженер1958
ИГРОЧИЩЕ!!!
20:18 31 января
П_о_в_а_р
Иудий.
19:57 31 января
механик39
По сравнению с затратами на строительство стадиона в Питере ,это мелочь .Собираем пенсионеров Ковальчук ,Дацюк ,Иванович можно попробовать ,но это будет очень дорого пригласить Руни или выкупить всех пенсионеров из Китая .
19:52 31 января
Der schwein
А чем пенсионер может быть недоволен) Как говорили в армии, солдат спит, служба идёт:)
19:44 31 января
punch_s
Добро пожаловать)
18:44 31 января