Бранислав Иванович: "В "Арсенале" Аршавин почувствовал, что в него не верят"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, ранее выступавший в составе "Локомотива", в интервью "СЭ" нашел причины, из-за которых экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин не смог долго играть на высоком уровне. По его словам, россиянин разуверился в себе.
- Помните ли вы свои первые матчи против "Зенита"?
- Конечно. В Москве нам удалось победить, но мы потратили столько энергии, что даже не было сил отпраздновать. В Петербурге мы крупно проиграли, и это поражение было крайне досадным. Тогда в "Зените" играла связка Аршавин - Кержаков, равных которой было мало. К тому же играть в Петербурге сопернику хозяев всегда непросто. Болельщики создают на стадионе атмосферу, не похожую ни на что.
- Как вам кажется, Андрей Аршавин запомнился английскому болельщику?
- Первый сезон Аршавин выдал впечатляющий. Он был очень быстр, легок и непредсказуем. Но потом, видимо, все пошло не по плану. "Арсенал" - это команда, в которой ты можешь и не получить второго шанса, и Андрей стал жертвой этого обстоятельства. Думаю, он почувствовал, что в него больше не верят и утратил энтузиазм. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"
счастливчик
unfan- ну Андрей не играл толком только последний сезон ,а именно 2012/2013 . Три сезона Андрей отыграл превосходно . А вот почему Венгер потом так поступил ,одному Богу известно. И судя по всему Венгер и сейчас так поступает с уже другими игроками. Многим он карьеру подпортил ,многим ..
20:48
счастливчик
ЗАЧЕМ ЖЕ ВЫ ИСКАЖАЕТЕ СЛОВА ИВАНОВИЧА ,СТЫДНО ЭТО .......... "– Помните ли вы свои первые матчи против "Зенита" в 2006-м? – Конечно. В Москве нам удалось победить, но мы потратили столько энергии, что даже не было сил отпраздновать три очка. В Петербурге крупно проиграли, и это поражение стало крайне досадным. Тогда в "Зените" играла связка Аршавин – Кержаков, которой было мало равных. К тому же играть в Петербурге сопернику хозяев всегда непросто. Болельщики создают на стадионе атмосферу, не похожую ни на что. – Как вам кажется, чем Андрей Аршавин в первую очередь запомнился в Англии? – Аршавин выглядел классно. Забивал, отдавал передачи, все делал на скорости. Но "Арсенал" такой клуб, где довольно быстро меняют игроков. Если что-то идет не так, стараются найти новых. Думаю, когда Андрей почувствовал, что ему не очень доверяют, несколько утратил энтузиазм. – Встречались с Аршавиным вне поля? – Да, когда Жирков играл в "Челси", мы пересекались в общей компании, несколько раз ужинали."
20:44
unfan
П_о_в_а_р, мне просто жалко лучшего нашего футболиста последних 15-20 лет, которого в лучшие годы сгноили на скамейке и ладно бы по делу...
19:26
rossoneri
Непонятны, действия Венгера, он и сейчас Жиру на, лавке маринует, лучшего своего нападающего. Андрей больше пользы принес, бы, ставь его Арсен на, его родной позиции
19:23
King's Bounty IIII
serzheo Кто бы сомневался. Жесткий коммерческий чемп. Там пробиться может разве что Ибрагимович, который Заотвесит с ноги любому Венгеру за косой взгляд. Хотя в принципе - мешать людей с грязью большого ума не надо. Этак у нас можно устроить побоище масаев и смотреть чем все кончится, в прикол. Как там в Камеди Клаб? - Мы купили с другом остров и 300 жителей.... ____________ Просмотр камеди клаб много говорит о твоем умственном развитии..Зато в Казахстане мягкий не коммерческий чемп...
19:07
счастливчик
serenky25- Вы видели что он пил ?? Что за ерунду Вы городите ... И какому эмигранту ,Вы что несете .... Тогда уж легионеру ,но никак не эмигранту .... Это разные понятия вообще ..
19:00
Thomas_Boy
Саксы плохие. Хуже московитых. Но лучше масаев.
18:58
serzheo
Кто бы сомневался. Жесткий коммерческий чемп. Там пробиться может разве что Ибрагимович, который отвесит с ноги любому Венгеру за косой взгляд. Хотя в принципе - мешать людей с грязью большого ума не надо. Этак у нас можно устроить побоище масаев и смотреть чем все кончится, в прикол. Как там в Камеди Клаб? - Мы купили с другом остров и 300 жителей....
18:37
sergey.v1968
Полностью соглашусь с анфаном - Иозил настолько мёртв, что Аршавин на его фоне - Бог. Иозил забивал 4, да, но кому? Подранку в ЛЧ (даже копаться неохота, чтобы точно сказать, но, по-моему, Лудогорцу, которому и без него напихали бы) - не то что эпичная четвёрка Ливеру в его логове. Я в тот день - хотя не фанатею ни за Зеню, ни по Аршавину, - просто гордился им и тем, что у нас с ним общий язык. А по Иозилу даже говорить не хочется - чел тупо бьёт в одно место свои навесы, если повезёт - плюс голевой пас, а если нет - извиняйте. Но мёртв капитально.
18:33
П_о_в_а_р
unfan Венгер дно просто, надо было додуматься купить Шаву и использовать его левым полузащитником. А про то, что в Англии все должны отрабатывать в обороне, посмотрите на Эзила, просто труп, которые играет только на чистых мячах, а как серьёзная команда и след простыл. Шава мог весь матч простоять, но потом сделать игру. Так что основная проблема в тренере и пока арсен у руля арсенал будет дном. С таким составом, который у него был, когда он выиграл чемпионство и водонос бы это сделал. Когда в тебя не верят, несмотря на все твои усилия на тренировках, про которые Андрей сам писал и начинаешь бухать и кутить... Лучше конечно было ставить чемберлена, который бей беги и уже который год остаётся подающим надежды. -------------------------------- Это любовь, братан. Держись!
18:03
unfan
Венгер дно просто, надо было додуматься купить Шаву и использовать его левым полузащитником. А про то, что в Англии все должны отрабатывать в обороне, посмотрите на Эзила, просто труп, которые играет только на чистых мячах, а как серьёзная команда и след простыл. Шава мог весь матч простоять, но потом сделать игру. Так что основная проблема в тренере и пока арсен у руля арсенал будет дном. С таким составом, который у него был, когда он выиграл чемпионство и водонос бы это сделал. Когда в тебя не верят, несмотря на все твои усилия на тренировках, про которые Андрей сам писал и начинаешь бухать и кутить... Лучше конечно было ставить чемберлена, который бей беги и уже который год остаётся подающим надежды.
18:01
serenky25
С бабами он запутался. Пить начал. и т.п. Газе простили бы. Мигранту нет.
17:50