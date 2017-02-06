Бранислав Иванович: "В "Арсенале" Аршавин почувствовал, что в него не верят"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, ранее выступавший в составе "Локомотива", в интервью "СЭ" нашел причины, из-за которых экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин не смог долго играть на высоком уровне. По его словам, россиянин разуверился в себе.

- Помните ли вы свои первые матчи против "Зенита"?

- Конечно. В Москве нам удалось победить, но мы потратили столько энергии, что даже не было сил отпраздновать. В Петербурге мы крупно проиграли, и это поражение было крайне досадным. Тогда в "Зените" играла связка Аршавин - Кержаков, равных которой было мало. К тому же играть в Петербурге сопернику хозяев всегда непросто. Болельщики создают на стадионе атмосферу, не похожую ни на что.

- Как вам кажется, Андрей Аршавин запомнился английскому болельщику?

- Первый сезон Аршавин выдал впечатляющий. Он был очень быстр, легок и непредсказуем. Но потом, видимо, все пошло не по плану. "Арсенал" - это команда, в которой ты можешь и не получить второго шанса, и Андрей стал жертвой этого обстоятельства. Думаю, он почувствовал, что в него больше не верят и утратил энтузиазм. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"