Бранислав Иванович: "Спустившись в метро, поняли, что город с нами, а мы с городом"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что спуском в метро игроки клуба решили показать единение в тяжелый для Санкт-Петербурга момент. Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

– Это тяжелый момент для города и его жителей. Мы просто сделали минимум того, что мы можем, - цитирует официальный сайт "Зенита" Ивановича. - Когда спустились в метро, почувствовали, что город с нами, а мы с городом. Самое важное, чтобы в этот момент мы были все вместе.