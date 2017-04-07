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Бранислав Иванович: "Спустившись в метро, поняли, что город с нами, а мы с городом"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что спуском в метро игроки клуба решили показать единение в тяжелый для Санкт-Петербурга момент. Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 50 получили ранения. 

– Это тяжелый момент для города и его жителей. Мы просто сделали минимум того, что мы можем, - цитирует официальный сайт "Зенита" Ивановича. - Когда спустились в метро, почувствовали, что город с нами, а мы с городом. Самое важное, чтобы в этот момент мы были все вместе.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-04-07-branislav-ivanovich-kogda-spustilis-v-metro-pochuvstvovali-chto-gorod-s-nami-a-my-s-gorodom.htm

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КОММЕНТАРИИ (1)
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llShadowll

герои прям,может лучще стоило материально помочь пострадавшим 1% ващей зарплаты за месяц кому то протез поставит может

12:59

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