Бранислав Иванович: "Спустившись в метро, поняли, что город с нами, а мы с городом"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что спуском в метро игроки клуба решили показать единение в тяжелый для Санкт-Петербурга момент. Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 50 получили ранения.
– Это тяжелый момент для города и его жителей. Мы просто сделали минимум того, что мы можем, - цитирует официальный сайт "Зенита" Ивановича. - Когда спустились в метро, почувствовали, что город с нами, а мы с городом. Самое важное, чтобы в этот момент мы были все вместе.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-04-07-branislav-ivanovich-kogda-spustilis-v-metro-pochuvstvovali-chto-gorod-s-nami-a-my-s-gorodom.htm
llShadowll
герои прям,может лучще стоило материально помочь пострадавшим 1% ващей зарплаты за месяц кому то протез поставит может
12:59