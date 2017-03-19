Бранислав Иванович: "Спартак"? Нет возможности следить за другими"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы в домашнем матче 20-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (2:0) отметил важность, что сине-бело-голубые не пропустили.

– Главное, что мы выиграли, – сказал Иванович. – Сколько моментов не реализовали в первом тайме. Зато все получилось во втором! Конечно, я рад. Продолжаем дальше.

– Тяжело было ждать своего шанса в запасе?

– Это не было запасом. На все надо время. В том числе в России после 9 лет в Англии. Надеюсь, у нас в будущем все получится.

– "Зенит" играл быстрее, согласны?

– У нас есть свои принципы игры, и мы должны стараться им следовать. Сейчас перерыв, а потом надо стараться выигрывать следующую тяжелую игру в Казани.

– Вы обращаете внимание на результаты игр "Спартака"?

– У нас сейчас нет возможности следить за другими командами. Надо выигрывать свои матчи и только потом в последнюю очередь ждать, что конкуренты будут терять очки.

– Есть кто-то сейчас в "Локо", кому вы можете сказать спасибо за очки, отнятые в этом туре у "Спартака"?

– Знакомые остались, но давайте говорить о "Зените". Кстати, очень важно, что мы не пропустили.

– Пауза к месту?

– Все равно ничего не поменяешь. Но время для подготовки к "Рубину" будет. Думаю, на данном отрезке – это самая важная и тяжелая игра для нас. (Артем РЯБОВОЛ, Сергей ЦИММЕРМАН)