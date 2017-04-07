Бранислав Иванович: "Следим за "Спартаком", но ничего сделать не можем"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подчеркнул, что команда следит за игрой "Спартака" и надеется, что соперник будет терять очки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Красно-белые опережают соперника на 6 очков, ближайший матч "Зенит" проведет 8 апреля с "Анжи". Эта игра станет последней перед переездом на стадион на Крестовском острове.

- Конечно, матч со "Спартаком" имеет большое значение для нас, но и игра с "Анжи" тоже важна, - считает Иванович. - Нельзя расслабляться. Надеюсь, попрощаемся с "Петровским" победой.

- Через тур вам играть со "Спартаком". Как вам игра москвичей?

- Мы смотрим, но ничего сделать не можем - сами должны выигрывать. Но мы, конечно, желаем, чтобы "Спартак" терял очки.

- В "Анжи" раньше было много звезд. Сейчас хоть кого-нибудь знаете?

- Самое важное, как выглядит команда. Там есть много классных игроков, которые могут создать нам проблемы.