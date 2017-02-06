Бранислав Иванович: "Победа в Лиге чемпионов стала осуществлением мечты"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал, что испытывал непередаваемые эмоции после победы над "Баварией" в финале Лиги чемпионов в составе "Челси". Основное время матча на "Альянц Арене" завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:3.



– Финал Лиги чемпионов с "Баварией" в 2012 году получился просто сумасшедшим. Что творилось после победы в вашей раздевалке?

– У меня это были эмоции человека, который осуществил свою мечту. Может быть, одну из самых главных в жизни. Ты работал над этим всю карьеру, если не всю жизнь. И вот достиг цели. После этого чувствуешь себя невероятно. Но потом мы все начали заново. И стали первыми в истории, кто вслед за Лигой чемпионов в следующем сезоне выиграл Лигу Европы. В общем, это было как мечта, которую невозможно забыть. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"