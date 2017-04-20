Бранислав Иванович: "Пение Жиркова в "Челси" – один из самых смешных моментов в моей карьере"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью для клубной пресс-службы отметил, что никогда не пил водку. Также серб подчеркнул, что изучение русского языка далось ему легко.

– Сложно ли было учить русский язык?

– Нет, вообще нет. Мне было сложно учить английский, но не русский. Я люблю русский язык, стараюсь разговаривать на нем еще лучше.

– В "Челси" новичок должен встать на стул и спеть песню всей команде. Как в 2011 году выступил Юрий Жирков?

– Эту историю я всегда рад вспомнить (улыбается). Один из самых смешных моментов во время моего пребывания в "Челси". Он пел "Команда молодости нашей", все сделал классно (улыбается). Жалко, что не было телефона, чтобы снять все это, но было классно.

– Умеете ли вы петь?

– Не умею, но музыку люблю. Если бы я хорошо пел – делал бы это 24 часа. Но я не умею, к счастью для тех, кто меня окружает.

– Как вы относитесь к русской кухне? Какие блюда вам нравятся? Пробовали ли водку?

– Нравится борщ. А водку я никогда не пробовал (смех после долгой паузы).