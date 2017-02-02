16:57 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бранислав Иванович: "Нужно забыть о "Челси" и думать о чемпионстве "Зенита"

Сегодня. Пинатар. Бранислав ИВАНОВИЧ. Фото ФК "Зенит" Бранислав ИВАНОВИЧ. Фото REUTERS
Сегодня. Пинатар. Бранислав ИВАНОВИЧ. Фото ФК "Зенит"
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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, присоединившийся к команде на сборе в Испании, выразил удовлетворение от перехода в российскую команду, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Экс-футболист "Локомотива" отметил, что клубу придется тяжело в борьбе за чемпионство.

 
Сегодня. Пинатар. "Одд" - "Зенит" - 1:1. В игре Артем ДЗЮБА."Зенит" уже моделирует Ивановича

– Ваши ощущения от перехода в российский клуб?

– Я доволен. Мне нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как "Зенит". Нам предстоит сделать большую работу, но я готов к этому.

– Почему из Петербурга летели сначала в Лондон, потом только на сбор "Зенита" в Испании?

– Не было прямых рейсов, поэтому проще было долететь через Лондон.

– Устали с дороги?

– Немного, но перелеты – нормальная вещь для футболиста.

– Кубок России в вашем активе есть. Чемпионства пока нет. Это главная задача?

– Да, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится.

– С Жирковым переписывались?

– Да. В "Челси" мы были друзьями. Всегда были на связи. Сейчас тоже. Очень рад, что снова будем вместе в одной команде. Надеюсь, теперь он будет помогать мне.

– Как с вами простились в "Челси"?

– У меня не было возможности сказать всем до свидания. Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про "Челси" и думать только о "Зените" и чемпионстве с ним.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Luchezarny

а почему не в Анжы

00:26 3 февраля

Luchezarny

Сразу видно умный человек , откуда куда приехал))) помниться слова тренера Фореста Гампа по американскому футболу: тупее я не видел))))))))))))))

00:11 3 февраля

всё прошло

serhio68 Здравствуйте ! Меня зовут Промес. Основная сфера деятельности : расселяю бомжей по их местам,где они и должны находиться)))))))+++++++++"....когда говорите, создаётся впечатление, что бредите", " ... что, уже выпустили из сумасшедшего дома?"

22:17 2 февраля

Der schwein

Согласен с Ивановичем) О Челси надо забыть. Надо готовиться к пенсии. Зенит для этого подходящий клуб :)

21:44 2 февраля

зенит-супер-чемпион

надо будет посмотреть как будет играть за зенит. но кажется хуже чем нету не будет.

21:22 2 февраля

andyk82

Слава Зениту! Ивановичу Слава!!!

19:39 2 февраля

serhio68

Здравствуйте ! Меня зовут Промес. Основная сфера деятельности : расселяю бомжей по их местам,где они и должны находиться)))))))

19:31 2 февраля

Michaell

Да Промесу как бы самому в мае не увидеть свой туз в виде тюльпана )))))))

19:30 2 февраля

serhio68

-Клавдия,ты моя ?!! Нет,Будулай, и ещё раз неет ((((( Вам Промес устроит цыганское щастье..

19:07 2 февраля

Гаттузо зол!

свиножориков от страха аж дикий понос пробил! Сами понимают, что это классный игрок, но гадят просто взахлеб.

18:58 2 февраля

serhio68

Пенсионер приехал к Цыгану(где то неподалёку звучит мелодия из кинофильма Цыган...)

18:55 2 февраля

ПРОфукал

zega Думает о Зените, а не думает о том, что его будут теперь звать бомжом с поМойки. 18:34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Как приехал бросился твои выпедыши в сети искать)))))

18:36 2 февраля

Митяй Антибомж

Гыы)) Думай, думай )) Судя по заглавному фото, гоп увидел лоха, с которого он уже получал (получил).

18:36 2 февраля

zega

Думает о Зените, а не думает о том, что его будут теперь звать бомжом с поМойки.

18:34 2 февраля

serhio68

При выходе из минивэна похож на Незнайку из Солнечного Города ,соломенною шляпу ему б ещё...Ну ничего ,скоро мозги ему на место поставят.

18:20 2 февраля

DoNNyJuaNito

Интересно, сколько денег стоит забыть о лидере чемпионата Англии и думать о Зените... Страшно предположить...

18:12 2 февраля

Гаттузо зол!

Иванович в прекрасной боевой форме. Глядя на фото ЛА , где щеки нос закрывают, становится понятно, кто профи ,а кто за пенсией приехал.

18:09 2 февраля

maxcds

также забудь о титуле чемпиона РФПЛ)) в этом году уж точняк

18:05 2 февраля

Platinum1991

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ: "НУЖНО ЗАБЫТЬ О "ЧЕЛСИ"??? - О Челси забывать НЕ НАДО! Этот клуб много хорошего сделал для Бранислава! Жизнь футболиста после Челси не заканчивается, а в Зените она продолжается. Бранислав приобрёл БОЛЬШОЙ опыт игры за этот футбольный клуб! Всему, чему Бранислав обучился в Челси и приобрёл опыт стабильной игры, надо ПОКАЗАТЬ теперь в Зените и не сплоховать! Желаем Браниславу Челси НЕ ЗАБЫВАТЬ, а в Зените показать класс футбольной игры и быть всем примером, чтобы в Челси увидели, какого футболиста они отдали в Зенит. Все будут рады, и в Челси, и в Зените! Вот как надо играть и быть благодарным Челси, за все те годы, которые Бранислав играл в этом клубе! Благодарим Челси за Бранислава! В Зените у Бранислава началась новая футбольная жизнь и мы желаем Браниславу ОТЛИЧНО выступать за Зенит и подтвердить свой футбольный класс, что в России, что в Европе! Будем всегда РАДЫ! ВПЕРЁД "Зенит"! ВПЕРЁД Бранислав! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

17:22 2 февраля

Андрей Палыч 1979

Золотые слова

17:02 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ