Бранислав Иванович: "Нужно забыть о "Челси" и думать о чемпионстве "Зенита"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, присоединившийся к команде на сборе в Испании, выразил удовлетворение от перехода в российскую команду, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Экс-футболист "Локомотива" отметил, что клубу придется тяжело в борьбе за чемпионство.

– Ваши ощущения от перехода в российский клуб?

– Я доволен. Мне нравится, что буду играть в России, в такой большой команде, как "Зенит". Нам предстоит сделать большую работу, но я готов к этому.

– Почему из Петербурга летели сначала в Лондон, потом только на сбор "Зенита" в Испании?

– Не было прямых рейсов, поэтому проще было долететь через Лондон.

– Устали с дороги?

– Немного, но перелеты – нормальная вещь для футболиста.

– Кубок России в вашем активе есть. Чемпионства пока нет. Это главная задача?

– Да, но она довольно тяжелая. Для ее выполнения надо сделать очень многое. Посмотрим, что получится.

– С Жирковым переписывались?

– Да. В "Челси" мы были друзьями. Всегда были на связи. Сейчас тоже. Очень рад, что снова будем вместе в одной команде. Надеюсь, теперь он будет помогать мне.

– Как с вами простились в "Челси"?

– У меня не было возможности сказать всем до свидания. Надеюсь, она появится. 9 лет в этой команде – непросто было ее покидать. Многое с ней связано. Но я решил, что надо забыть теперь про "Челси" и думать только о "Зените" и чемпионстве с ним.