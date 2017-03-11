Бранислав Иванович: "Некоторое время для адаптации в "Зените" мне действительно нужно"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью "СЭ" отметил, что еще не до конца освоился в новой для себя команде. По словам серба, он старается быстро адаптироваться, а пратнеры по клубу помогают ему в этом.

– К "Зениту" уже привыкли?

– В этом плане все хорошо. Тренируюсь и стараюсь использовать любую минуту, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Спасибо ребятам, они мне много и во всем помогают. Так что все скоро будет в полном порядке.

– К требованиям Луческу тоже привыкаете?

– У каждого тренера есть свои задания и вопросы к игрокам. Поэтому некоторое время для адаптации действительно нужно. Однако все нужно делать быстро.

– Пока вы сыграли за "Зенит" только один матч – с "Андерлехтом" в Бельгии. До какой степени это расстраивает?

– Ничего страшного в этом не вижу. Когда ты только-только приехал в новую команду, любому нужно время, чтобы привыкнуть к обстановке. Понятно, это происходит быстрее, если играешь. Стараюсь сделать все, чтобы вновь вернуться на поле в официальных матчах. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полное интервью Ивановича