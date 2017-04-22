Бранислав Иванович: "Не понимаю, почему в России после каждой игры спрашивают про судей"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) подчеркнул, что никогда в жизни не будет комментировать работу арбитров, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Какой получилась игра на новом стадионе?
– Стадион классный и очень-очень красивый. Видно, правда, что он еще не готов и многое нужно сделать и доработать, чтобы он стал еще лучше. Но это будет удовольствие – играть на таком стадионе.
– Вы вошли в историю – забили на нем первый гол.
– Да, вошел в историю (улыбается). Мы старались, но матч был очень тяжелым. Игру контролировали, забить никак не могли. После их удаления, слава Богу, успели забить. Думаю, наша команда может играть намного лучше. Надо побеждать – остальное придет.
– Удаления игроков "Урала" были по делу?
– Я никогда в жизни не буду комментировать такие вещи. Не понимаю, почему здесь каждый раз после каждой игры спрашивают про судей. У них свои дела, у нас своя работа.
– Комфортно было играть на новой арене?
– Да. Я играл на многих стадионах. Этот чувствуется, что классный. Когда будет полный стадион, поле лучше через две три недели – получим настоящее удовольствие. Но надо выигрывать.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
1 JAMAL
Слишком долго жил в Англии: это у них деньги и работа на первом месте, а у нас игра и справедливость!!
18:02
pushgun
Что бы там не говорили с горяча, но все нарушения после которых показаны карточки были и спорить с этим сложно. Когда защитник летит прямой ногой вперед, а вторая нога отрывается от газона это не подкат, а агрессивная игра. И тут уже не важно задел он мяч или нет. А если после этого действа защитник влетает шипами в голеностоп нападающего, то это желтая карточка и не как иначе. Так, что все карточки по делу.
17:59
22081983
Он не играть пришел, а денег заработать.Судьи тоже не судят а зарабатывают как говорится Кто работает тот не ест" Учись студент"А Спартачишку Мужики Рвут вот там пашут парни
17:45
DENsid
Броня, отвык ты от наших реалий ))
17:41
van der sar
Умом Россию не понять,тем более нет ни ума, ни совести.
17:35
King's Bounty 161
дешевка
17:31
engaer
О'кей. Вопрос такой: Как ты можешь так хреново играть за ТАКУЮ зарплату?
17:27
psv57
это ты у тренера своего спроси, он только об этой и ноет
17:26