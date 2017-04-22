Бранислав Иванович: "Не понимаю, почему в России после каждой игры спрашивают про судей"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) подчеркнул, что никогда в жизни не будет комментировать работу арбитров, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Какой получилась игра на новом стадионе?

– Стадион классный и очень-очень красивый. Видно, правда, что он еще не готов и многое нужно сделать и доработать, чтобы он стал еще лучше. Но это будет удовольствие – играть на таком стадионе.

– Вы вошли в историю – забили на нем первый гол.

– Да, вошел в историю (улыбается). Мы старались, но матч был очень тяжелым. Игру контролировали, забить никак не могли. После их удаления, слава Богу, успели забить. Думаю, наша команда может играть намного лучше. Надо побеждать – остальное придет.

– Удаления игроков "Урала" были по делу?

– Я никогда в жизни не буду комментировать такие вещи. Не понимаю, почему здесь каждый раз после каждой игры спрашивают про судей. У них свои дела, у нас своя работа.

– Комфортно было играть на новой арене?

– Да. Я играл на многих стадионах. Этот чувствуется, что классный. Когда будет полный стадион, поле лучше через две три недели – получим настоящее удовольствие. Но надо выигрывать.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова