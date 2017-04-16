Бранислав Иванович: "Луческу - нервный"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) не смог объяснить причину поражения команды. Серб подчеркнул, что команда должна была сыграть компактнее, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Тяжело объяснить, почему "Зенит" проиграл, – сказал Иванович. – Мы начали хорошо, потом уступили. Хорошо начали и второй тайм. Надо было играть компактнее – как мы умеем. Каким был Луческу? Он – нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле. У него есть своя идея. И он хочет, чтобы игроки эту идею приняли и воплотили.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"