Бранислав Иванович: "Луческу - нервный"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) не смог объяснить причину поражения команды. Серб подчеркнул, что команда должна была сыграть компактнее, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Тяжело объяснить, почему "Зенит" проиграл, – сказал Иванович. – Мы начали хорошо, потом уступили. Хорошо начали и второй тайм. Надо было играть компактнее – как мы умеем. Каким был Луческу? Он – нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле. У него есть своя идея. И он хочет, чтобы игроки эту идею приняли и воплотили.
Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"
Иванович: Да, Луческу - нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле pic.twitter.com/F88TI5hlkc– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 16 апреля 2017 г.
Болела_23
timson-поражение от Ростова,благодаря тактическому гению Бекиича, произойдет- а если не произойдёт-признаешь что чёточник не гений?
23:58 16 апреля
timson
могли бы слова из контекста не вырывать)).. потом скажут трудности перевода и вообще он имел ввиду экспрессивный или находящийся каждую секунду в игре))... или вообще что это ложь.... думаю оба мои варианта ближе к истине, ровно как и то, что Спартак уже почти чемпион и поражение от Ростова, которое видимо на волне эмоций и благодаря тактическому гению Бекиича, произойдет, абсолютно не поможет ни ЦСКА ни Зениту, у которых игра не чемпионская и они потеряют скорее больше чем отыграют)))
23:19 16 апреля
KuziakaPm
И ему давно пора на пенсию :) Всё жаба давит.
23:04 16 апреля
Комс
А еще он старый, нудный и противный
22:52 16 апреля