22:45 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бранислав Иванович: "Луческу - нервный"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) не смог объяснить причину поражения команды. Серб подчеркнул, что команда должна была сыграть компактнее, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Тяжело объяснить, почему "Зенит" проиграл, – сказал Иванович. – Мы начали хорошо, потом уступили. Хорошо начали и второй тайм. Надо было играть компактнее – как мы умеем. Каким был Луческу? Он – нервный. Хочет, чтобы игроки думали на поле. У него есть своя идея. И он хочет, чтобы игроки эту идею приняли и воплотили.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Болела_23

timson-поражение от Ростова,благодаря тактическому гению Бекиича, произойдет- а если не произойдёт-признаешь что чёточник не гений?

23:58 16 апреля

timson

могли бы слова из контекста не вырывать)).. потом скажут трудности перевода и вообще он имел ввиду экспрессивный или находящийся каждую секунду в игре))... или вообще что это ложь.... думаю оба мои варианта ближе к истине, ровно как и то, что Спартак уже почти чемпион и поражение от Ростова, которое видимо на волне эмоций и благодаря тактическому гению Бекиича, произойдет, абсолютно не поможет ни ЦСКА ни Зениту, у которых игра не чемпионская и они потеряют скорее больше чем отыграют)))

23:19 16 апреля

KuziakaPm

И ему давно пора на пенсию :) Всё жаба давит.

23:04 16 апреля

Комс

А еще он старый, нудный и противный

22:52 16 апреля

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