Бранислав Иванович: "Кем вижу себя через 10 лет? Футболистом"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью для клубной пресс-службы отметил, что не любит обмениваться футболками с соперниками. Также 33-летний игрок подчеркнул, что самый важный гол в своей карьере он забил в финале Лиги Европы сезона-2012/13 против "Бенфики" (2:1)

– Обмениваетесь ли вы футболками с игроками других команд после матчей? Есть ли в вашей коллекции особо ценные экземпляры?

– Я не обмениваюсь. Иногда да, но не стараюсь специально взять футболку какого-то игрока. Мне это удовольствия не доставляет. Больше делаю для друзей, которые просят об этом. У меня нет хорошей коллекции.

– Какой из ваших голов самый важный для вас?

– Гол в финале Лиги Европы за три минуты до конца встречи против "Бенфики". Всегда буду это помнить. Есть много голов, которые для меня очень важны.

– Кто из футболистов был вашим кумиром в детстве?

– Когда я был молод, восхищался Андреем Шевченко. Никогда и не думал, что мы станем друзьями. Он помогал мне в течение карьеры, и даже помогает сейчас. Мы очень часто общаемся, и я за все ему благодарен.

– Кем вы видите себя через 10 лет?

– Очень тяжелый вопрос. Не могу ответить. Давайте скажу так: футболистом (улыбается).