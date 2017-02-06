Бранислав Иванович: "Долго над предложением "Зенита" не думал"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что сам принял решение покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно. Серб достался питерцам бесплатно, а его контракт подписан по схеме "2,5+1".

– Кто в первую очередь проявил заинтересованность в вашем переходе в "Зенит"?

– В первую очередь я сам решил, что надо уезжать из "Челси". Мне очень хотелось продолжить играть на самом высоком уровне. То есть в команде, которая ставит самые высокие цели. В итоге ситуация с переходом в "Зенит" разрешилась в три-четыре дня. Лично я долго не думал. Прекрасно знаю, что значит петербургский клуб для российского футбола в принципе, что он завоевал для страны, как "Зенит" организован. Сейчас очень рад, что все так быстро разрешилось. Теперь моя задача как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера и к команде.

– Ваш контракт с "Челси" продолжал действовать. Однако вас отпустили в "Зенит" без всякой компенсации со стороны петербургского клуба. Это была ваша просьба?

– Моя просьба к "Челси" была такой: если поступит предложение, которое меня устроит, – отпустить в этот клуб. В итоге мне пошли навстречу. Чему я очень рад.

– "Зенит" был единственным, кто заинтересовался вами в такой ситуации?

– Теоретически, это мог быть китайский клуб. Но я предпочитаю играть на высоком уровне и продолжать развиваться. Деньги для меня в футболе не самое главное. Поэтому выбрал "Зенит", а не, скажем, Китай. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"