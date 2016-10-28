21:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Боярский считает, что ЦСКА обыграет "Спартак"

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Народный артист России Михаил Боярский выразил мнение, что ЦСКА одолеет "Спартак" в гостевом матче 12-го тура чемпионата России. По мнению Боярского, исход встречи решит один гол.

– 1:0 в пользу ЦСКА. Верю в Слуцкого, он хорошо знает "Спартак", умеет выстраивать игру, – подчеркнул Боярский. – ЦСКА, когда наступает тяжелый момент, часто добивается результата на морально-волевых качествах. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (13)
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dominik6161

петух очкастый!!!

23:00

darwin

разумеется будет болеть за ту команду которая победит команду чтоб убрал конкурента для его команды

22:59

msdan

serzheo Слоня__ Наверно потому что Михаил Боярский - это Михаил Боярский. А ты просто слоня... 22:27 а кто это? так помойный бомжик... актеришка...

22:57

PitersS

Эх, мушкетер. Уже седой, а все хочется потрындеть. Помудрее пора становиться.

22:56

spawn0

Верю,что боярский чмо

22:54

Gektor

Тысяча чертей! Маладец мушкетер! Истину глаголешь!

22:44

igorvasilevich

Слоня тренировать не смог бы, как слишком вспыльчивый, а вот состав подобрать для чемпиона мог бы.

22:43

dron23

Каналья)))

22:37

serzheo

Слоня__ Наверно потому что Михаил Боярский - это Михаил Боярский. А ты просто слоня...

22:27

igorvasilevich

Лоза, Джигурда, Панин соль земли Русской.

22:24

Слоня

Всегда было интересно, с какого перепуга, на страницах спортивной газеты народные петрушки вроде Баринова, Лозы, Боярского, впаривают своё экспертное мнение. Если бы условный Кержаков ( Игнашевич, Титов, Лоськов) поиспражнялся в театральных кругах резонанс был бы дичайший. Но в нашей стране все умеют тренировать в футбол....

22:17

alex221083

А я считаю, что Терек вслед за Анжи порвет зенит! И что?))

22:04

Sandberg

Скорее всё-таки Шляпа хочет, чтобы ЦСКА обыграл СМ)

21:59

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