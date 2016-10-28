Боярский считает, что ЦСКА обыграет "Спартак"

Народный артист России Михаил Боярский выразил мнение, что ЦСКА одолеет "Спартак" в гостевом матче 12-го тура чемпионата России. По мнению Боярского, исход встречи решит один гол.
– 1:0 в пользу ЦСКА. Верю в Слуцкого, он хорошо знает "Спартак", умеет выстраивать игру, – подчеркнул Боярский. – ЦСКА, когда наступает тяжелый момент, часто добивается результата на морально-волевых качествах. (Сергей АСТАХОВ)
dominik6161
петух очкастый!!!
23:00
darwin
разумеется будет болеть за ту команду которая победит команду чтоб убрал конкурента для его команды
22:59
msdan
serzheo Слоня__ Наверно потому что Михаил Боярский - это Михаил Боярский. А ты просто слоня... 22:27 а кто это? так помойный бомжик... актеришка...
22:57
PitersS
Эх, мушкетер. Уже седой, а все хочется потрындеть. Помудрее пора становиться.
22:56
spawn0
Верю,что боярский чмо
22:54
Gektor
Тысяча чертей! Маладец мушкетер! Истину глаголешь!
22:44
igorvasilevich
Слоня тренировать не смог бы, как слишком вспыльчивый, а вот состав подобрать для чемпиона мог бы.
22:43
dron23
Каналья)))
22:37
serzheo
Слоня__ Наверно потому что Михаил Боярский - это Михаил Боярский. А ты просто слоня...
22:27
igorvasilevich
Лоза, Джигурда, Панин соль земли Русской.
22:24
Слоня
Всегда было интересно, с какого перепуга, на страницах спортивной газеты народные петрушки вроде Баринова, Лозы, Боярского, впаривают своё экспертное мнение. Если бы условный Кержаков ( Игнашевич, Титов, Лоськов) поиспражнялся в театральных кругах резонанс был бы дичайший. Но в нашей стране все умеют тренировать в футбол....
22:17
alex221083
А я считаю, что Терек вслед за Анжи порвет зенит! И что?))
22:04
Sandberg
Скорее всё-таки Шляпа хочет, чтобы ЦСКА обыграл СМ)
21:59