Боярский считает, что ЦСКА обыграет "Спартак"

Народный артист России Михаил Боярский выразил мнение, что ЦСКА одолеет "Спартак" в гостевом матче 12-го тура чемпионата России. По мнению Боярского, исход встречи решит один гол.

– 1:0 в пользу ЦСКА. Верю в Слуцкого, он хорошо знает "Спартак", умеет выстраивать игру, – подчеркнул Боярский. – ЦСКА, когда наступает тяжелый момент, часто добивается результата на морально-волевых качествах. (Сергей АСТАХОВ)