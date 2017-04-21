Боярский будет диктором на первом матче "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург"

Заслуженный артист России, посол Санкт-Петербурга на ЧМ-2018 Михаил Боярский выступит в роли диктора во время первого официального матча на стадионе "Санкт-Петербург", сообщает welcome2018.com. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" примет "Урал".

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 22 апреля, "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.