14:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Боярский будет диктором на первом матче "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург"

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Заслуженный артист России, посол Санкт-Петербурга на ЧМ-2018 Михаил Боярский выступит в роли диктора во время первого официального матча на стадионе "Санкт-Петербург", сообщает welcome2018.com. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" примет "Урал"

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 22 апреля, "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/mikhail-boyarskiy-budet-diktorom-vo-vremya-pervogo-matcha-na-stadione-sankt-peterburg/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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K.Gorlanov

хаха комменты огонь!! РЖУ

14:55

Jean4

Во время матча можно будет услышать крылатые фразы: "Тысяча чертей!", "Каналья!" и другие.

14:43

Logva

обещали же Шнура!?все,сдаю билеты

14:39

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

И кого накажут за ЭТОТ беспредел??? ""Каналью" орлушу или лангфрен-лангфра Миллер--трофанова???

14:32

Ботаникум

А его ШЛЯПА сделает первый удар по мячу!!!!

14:26

shpasic

>_<

14:23