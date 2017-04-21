Боярский будет диктором на первом матче "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург"

Заслуженный артист России, посол Санкт-Петербурга на ЧМ-2018 Михаил Боярский выступит в роли диктора во время первого официального матча на стадионе "Санкт-Петербург", сообщает welcome2018.com. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" примет "Урал".
Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.
Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 22 апреля, "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/mikhail-boyarskiy-budet-diktorom-vo-vremya-pervogo-matcha-na-stadione-sankt-peterburg/
K.Gorlanov
хаха комменты огонь!! РЖУ
14:55
Jean4
Во время матча можно будет услышать крылатые фразы: "Тысяча чертей!", "Каналья!" и другие.
14:43
Logva
обещали же Шнура!?все,сдаю билеты
14:39
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
И кого накажут за ЭТОТ беспредел??? ""Каналью" орлушу или лангфрен-лангфра Миллер--трофанова???
14:32
Ботаникум
А его ШЛЯПА сделает первый удар по мячу!!!!
14:26
shpasic
>_<
14:23