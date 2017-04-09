Боян Йокич: "Уфа" проиграла три матча подряд? Ничего страшного"

Защитник "Уфы" Боян Йокич выразил уверенность в том, что команда продемонстрировала хорошую игру в матче 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3). Он не видит ничего страшного в том, что уфимцы потерпели поражения в трех последних встречах.

До этого подопечные Сергея Семака в течение недели дважды проиграли "Локомотиву" с одинаковым счетом 0:1 - сначала во встрече предыдущего тура, а затем в полуфинале Кубка России.

- С чем связано третье поражение подряд? - вопрос Йокичу.

- Думаю, что ничего страшного не случилось, нам противостояли сильные команды. "Уфа" показала хорошую игру. Нам нужно продолжать в таком же духе.

- Для вас это второй матч подряд в основном составе, как удалось влиться в коллектив?

- Я чувствую себя хорошо, мне это нравится, но проблема в том, что "Уфа" проиграла. В следующем матче надо побеждать. Чем больше будем создавать, тем больше будем забивать. (Иван УРАЛЬСКИЙ)