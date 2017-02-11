Борис Игнатьев: "Сравнение Тигиева с Пуйолем? Тигиев лучше. Шутка!"

Экс-главный тренер сборной России, вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что защитник "Анжи" Георгий Тигиев, которым интересуется "Спартак", нацелен на атакующие действия. По его словам, игроку стоит перейти в московский клуб.

– Тигиев в "Торпедо" сразу заявил о себе – скоростью, объемом работы. В тактике он слабее: в плане выбора позиции, подстраховки. Ему больше нравится атаковать, порой в ущерб обороне. Но дело это поправимое, тем более, динамика развития хорошая. Надо, впрочем, конкретизировать свои действия при игре в обороне.

Сравнения с Пуйолем и Давидом Луизом? Думаю, Тигиев лучше. Шутка! Главное, чтобы он не особо зацикливался на таких сравнениях, а шел своим путем.

Георгий хорош при игре в пять защитников, когда вектор его действий смещен в атаку. Тигиев похож на Ещенко, Андрей ведь тоже много играл в атаку и тоже иной раз в ущерб обороне. Вижу Тигиева защитником и никак не фланговым хавбеком – для этого ему не хватает конструктивных действий.

Ещенко или Тигиев? Андрей опытнее. Важно, как Тигиев будет оценивать себя, если окажется вторым в этой позиции. Как к нему отнесутся руководители команды? Если четко разграничат, что Ещенко первый, Тигиев второй, и ему надо ждать, то у Георгия, человека южного, может взыграть самолюбие. Он очень хочет играть. Если не попадал в состав, не хватало критической самооценки. Ему казалось, что "я сильнее, должен играть". Это не значит, что Тигиеву рановато в "Спартак". Надо идти в любом случае!