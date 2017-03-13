Борис Игнатьев: "Можно прибегнуть к мировой практике и добавить двух арбитров за ворота"

Бывший главный тренер сборной СССР Борис Игнатьев выразил мнение о необходимости введения системы автоматического определения взятия ворот в чемпионате России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о ее введении уже на ближайшем заседании РФПЛ. Отметим, что установка системы видеофиксации на одном стадионе стоит примерно 300 000 долларов.

– Подобная система нужна премьер-лиге, – говорит Прядкин. – Она поможет снять многие вопросы. Однако это стоит немалых денег.

Можно прибегнуть к мировой практике – два арбитра за ворота. Если бы они находились на поле, они помогли бы решить сложную ситуацию в матче "Амкар" – "Зенит".

На встречи премьер-лиги необходимо более качественно отбирать арбитров: брать методически подкованных, психологически более устойчивых судей. (Любовь КОНЯЕВА)