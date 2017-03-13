Борис Игнатьев: "Можно прибегнуть к мировой практике и добавить двух арбитров за ворота"

Бывший главный тренер сборной СССР Борис Игнатьев выразил мнение о необходимости введения системы автоматического определения взятия ворот в чемпионате России.
Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о ее введении уже на ближайшем заседании РФПЛ. Отметим, что установка системы видеофиксации на одном стадионе стоит примерно 300 000 долларов.
– Подобная система нужна премьер-лиге, – говорит Прядкин. – Она поможет снять многие вопросы. Однако это стоит немалых денег.
Можно прибегнуть к мировой практике – два арбитра за ворота. Если бы они находились на поле, они помогли бы решить сложную ситуацию в матче "Амкар" – "Зенит".
На встречи премьер-лиги необходимо более качественно отбирать арбитров: брать методически подкованных, психологически более устойчивых судей. (Любовь КОНЯЕВА)
merniloskut
Кто-нить задумывался над тем, - почему именно эту бучу подняли бамжы, которых в последние лет 10 судили на два порядка лояльнее других???
15:19
adamantane'
А толку?! Если судей захотят подкупить, то подкупят всю бригаду.
15:18
Ботаникум
Предлагаю 3-х!!! Для правильного голосования и возможности "пОцанам" в паузах "объединять свои усилия" НА ТРОИХ!
14:50