14:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Борис Игнатьев: "Можно прибегнуть к мировой практике и добавить двух арбитров за ворота"

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Бывший главный тренер сборной СССР Борис Игнатьев выразил мнение о необходимости введения системы автоматического определения взятия ворот в чемпионате России.

 
Воскресенье. Краснодар. "Краснодар" - "Амкар" - 1:0. Автором первого гола "быков" на новой арене вполне мог стать не Юрий ГАЗИНСКИЙ, однако момент с выносом мяча Георгием Джикия из ворот пермяков лишил такой возможности Ари.Нужны ли премьер-лиге видеоповторы?

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о ее введении уже на ближайшем заседании РФПЛ. Отметим, что установка системы видеофиксации на одном стадионе стоит примерно 300 000 долларов.

– Подобная система нужна премьер-лиге, – говорит Прядкин. – Она поможет снять многие вопросы. Однако это стоит немалых денег.

Можно прибегнуть к мировой практике – два арбитра за ворота. Если бы они находились на поле, они помогли бы решить сложную ситуацию в матче "Амкар" – "Зенит".

На встречи премьер-лиги необходимо более качественно отбирать арбитров: брать методически подкованных, психологически более устойчивых судей. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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merniloskut

Кто-нить задумывался над тем, - почему именно эту бучу подняли бамжы, которых в последние лет 10 судили на два порядка лояльнее других???

15:19

adamantane'

А толку?! Если судей захотят подкупить, то подкупят всю бригаду.

15:18

Ботаникум

Предлагаю 3-х!!! Для правильного голосования и возможности "пОцанам" в паузах "объединять свои усилия" НА ТРОИХ!

14:50

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