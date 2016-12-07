Борис Игнатьев: "Каррера - отличный мотиватор"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что, несмотря на отрыв "Спартака" в пять очков от "Зенита" в чемпионате России, еще рано говорить о чемпионстве москвичей. Специалист подчеркнул, что "Спартаку" в зимнее трансферное окно необходимо усилить оборону.

– О чемпионстве красно-белых говорить рано, – сказал Игнатьев. – Большое значение будет иметь то, насколько качественно клубы проведут эту паузу. Ведь скоро откроется трансферное окно и все займутся поиском талантливых футболистов. К тому же необходимо провести комплексную работу, так как от нее будет зависеть, в каком состоянии подойдет команда к весенним матчам. Пяти очков вполне достаточно для того, чтобы добиться поставленной цели. Однако такой отрыв не гарантирует того, что "Спартак" станет чемпионом. Хотя сегодня они показывают отличную игру. Каррера – отличный мотиватор.

Для поддержания стабильности необходим футболист в обороне, по одному игроку можно добавить в среднюю линию и в атаку. В "Спартак" переходит Самедов. Если руководство приняло такое решение, значит, они считают, что Александр способен помочь команде. (Любовь КОНЯЕВА)