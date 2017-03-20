Борис Игнатьев: "Игра с "Локо" стала далеко не лучшей для Самедова"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал игру хавбека "Спартака" Александра Самедова в матче 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1). Полузащитник сборной России перебрался в "Спартак" из "Локо" зимой, и эта игра стала для него первой против бывшего клуба.

- Бразильский новичок "Локомотива" Ари адаптировался в новом клубе?

- Ари считаю отличным приобретением. У "Локомотива" появился настоящий форвард, который действует в современной манере. При небольшом росте он прекрасно играет вверху, хорошо выбирает позицию, открывается и постоянно держит в напряжении оборону. Уже в двух матчах это принесло результат. Для меня осталось непонятной невозможность его участия в игре с "Краснодаром".

- Спартаковец Самедов, напротив, не блеснул против бывшей команды.

- Как обычно бывает: перешедший в стан соперника футболист проводит встречу с бывшей командой либо очень здорово, либо проваливает. От Александра ожидали многого, но это была далеко не лучшая его игра. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Игнатьева - скоро в "СЭ"