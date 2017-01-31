"Бордо" рассчитывает арендовать у "Зенита" Йовановича

Защитник "Зенита" Вукашин Йованович находится во Франции, где ведет переговоры с "Бордо", утверждает Mozzart Sport. Как сообщает издание, французский клуб хочет арендовать 20-летнего серба до конца сезона. По информации СМИ, руководство сине-бело-голубых разрешило игроку провести переговоры с аквитанцами. Также отмечается, что есть еще 2 клуба, которые заинтересованы в Йовановиче.

Стоит отметить, что "Бордо" хотел приобрести молодого защитника прошлым летом у "Црвены Звезды", но игрок выбрал "Зенит". На счету Йовановича в этом сезоне 13 матчей в ФНЛ в составе "Зенита-2".