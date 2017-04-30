Болельщиков "Спартака" второй час не выпускают со стадиона ЦСКА

После матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2) поклонников красно-белых не выпускают с фанатского сектора второй час, гласит сообщение в "Твиттере" "Фратрии". Отметим, что игру на стадионе ЦСКА посетило 27 352 зрителей, что стало рекордным показателем в истории арены.
"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак" //
Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"
Пошел второй час ожидания на секторе. Не выпускают.– Фратрия (@fratria) 30 апреля 2017 г.
🎶 Стадион Г*НО.
Народ не обманешь! pic.twitter.com/vzq4Zoer49
Бен Ричардс
Вообще-то позорно, что такой матч проходит на стадионе с вместимостью 27 тысяч зрителей. Желающих попасть на стадион было наверняка раза а три больше.
21:46
вперёд Спартак!
Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))
21:21
Roma_Totti
2 часа это перебор, сотрудники полиции долго разгружают фанатов ЦСКА.
21:15
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Праильна!!!!!!!!!! Сначала навоз конский отовсюду убрать надо. Чтобы нормальные люди обувь не пачкали....
21:12
Я Знаю Историю
хорошо, что хоть при помощи Спартака кони и бомжи подтягивают свою посещаемость))))))))))))))
21:12
hagen_alex
П_о_в_а_р, откуда таких оленей берут как ты? Сейчас около стадиона несколько тысяч безбашенных фанов стоят и ждут пока выйдут довольные спартачи, и как думаешь что будет? Прально их не выпускают, пока полиция всех не разогнала. Другое дело, почему так долго мусора этим занимаются...
21:05
Ралпачан Фляйшманъ
так то после образцового поведения ромбикового стада даже удивительно, чего й то Леннорыч так. желудевые ж ничего не жгли, матча из за их дебильных поступков не останавливали.
21:05
Borg-se
Достойно. Достойнейше.
21:03
П_о_в_а_р
Гинер мстит. В футбол не может, давай беспределить... Грустно.((
20:53
Hunter-Altair
все нормально, разводят болельщиков во избежание инцидентов.
20:53
waleriy
После такого задержания , многие болельщики больше не будут ходить на стадион.
20:44