20:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщиков "Спартака" второй час не выпускают со стадиона ЦСКА

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После матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" (1:2) поклонников красно-белых не выпускают с фанатского сектора второй час, гласит сообщение в "Твиттере" "Фратрии". Отметим, что игру на стадионе ЦСКА посетило 27 352 зрителей, что стало рекордным показателем в истории арены.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак" //
Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Бен Ричардс

Вообще-то позорно, что такой матч проходит на стадионе с вместимостью 27 тысяч зрителей. Желающих попасть на стадион было наверняка раза а три больше.

21:46

вперёд Спартак!

Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))

21:21

Roma_Totti

2 часа это перебор, сотрудники полиции долго разгружают фанатов ЦСКА.

21:15

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Праильна!!!!!!!!!! Сначала навоз конский отовсюду убрать надо. Чтобы нормальные люди обувь не пачкали....

21:12

Я Знаю Историю

хорошо, что хоть при помощи Спартака кони и бомжи подтягивают свою посещаемость))))))))))))))

21:12

hagen_alex

П_о_в_а_р, откуда таких оленей берут как ты? Сейчас около стадиона несколько тысяч безбашенных фанов стоят и ждут пока выйдут довольные спартачи, и как думаешь что будет? Прально их не выпускают, пока полиция всех не разогнала. Другое дело, почему так долго мусора этим занимаются...

21:05

Ралпачан Фляйшманъ

так то после образцового поведения ромбикового стада даже удивительно, чего й то Леннорыч так. желудевые ж ничего не жгли, матча из за их дебильных поступков не останавливали.

21:05

Borg-se

Достойно. Достойнейше.

21:03

П_о_в_а_р

Гинер мстит. В футбол не может, давай беспределить... Грустно.((

20:53

Hunter-Altair

все нормально, разводят болельщиков во избежание инцидентов.

20:53

waleriy

После такого задержания , многие болельщики больше не будут ходить на стадион.

20:44