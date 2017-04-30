Болельщиков "Спартака" второй час не выпускают со стадиона ЦСКА

После матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2) поклонников красно-белых не выпускают с фанатского сектора второй час, гласит сообщение в "Твиттере" "Фратрии". Отметим, что игру на стадионе ЦСКА посетило 27 352 зрителей, что стало рекордным показателем в истории арены.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак" //

Мутко выразил недовольство поведением болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"