Болельщики "Зенита" устроили файер-шоу при закрытой крыше стадиона

Сегодня "Зенит" проводит матч с "Уралом" в 24-м туре чемпионата России. Эта встреча - первая на новой арене "Санкт-Петербург".

Болельщики хозяев устроили файер-шоу, несмотря на то что крыша стадиона на время матча закрыта. Отметим, что сразу после стартового свистка болельщики хозяев опустили баннер "Назад в будущее", который по мотивам культового американского фильма посвящен историческим датам для футбола Санкт-Петербурга.

А говорили будут тушить файера автоматически pic.twitter.com/7YdQVzVbjW – Сергей Яременко (@serji_spb) 22 апреля 2017 г.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"