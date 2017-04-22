14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики "Зенита" устроили файер-шоу при закрытой крыше стадиона

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Сегодня "Зенит" проводит матч с "Уралом" в 24-м туре чемпионата России. Эта встреча - первая на новой арене "Санкт-Петербург".

Болельщики хозяев устроили файер-шоу, несмотря на то что крыша стадиона на время матча закрыта. Отметим, что сразу после стартового свистка болельщики хозяев опустили баннер "Назад в будущее", который по мотивам культового американского фильма посвящен историческим датам для футбола Санкт-Петербурга.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Зенит" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

жаль, Широкова нет на поле.

14:42