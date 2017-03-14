Болельщики "Зенита" создали петицию с требованием отстранить Турбина

Болельщики "Зенита" создали петицию с требованием отстранить от судейства Евгения Турбина, который обслуживал встречу 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1). Также они требуют отправить в отставку главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. На данный момент петиция набрала более 400 подписей.

Текст петиции:

"Мы, болельщики ФК "Зенит", возмущены судейством в матче 19-го тура РФПЛ "Амкар" – "Зенит". Мы требуем запретить обслуживать матчи РФПЛ судейской бригаде во главе с Евгением Турбиным, отправить в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Дмитриевича Будогосского и пересмотреть оценку эпизодов матча "Амкар" – "Зенит", а именно:

1) незасчитанный гол на 7-й минуте встречи;

2) незасчитанный гол Артёма Дзюбы на 22-й минуте встречи после розыгрыша свободного удара Хомичем;

3) неназначенный пенальти за фол на Артеме Дзюбе в штрафной ворот "Амкара" на 66-й минуте.

Петиция будет направлена в адрес президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и президента РФПЛ Сергея Прядкина".