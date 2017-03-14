Болельщики "Зенита" создали петицию с требованием отстранить Турбина

Болельщики "Зенита" создали петицию с требованием отстранить от судейства Евгения Турбина, который обслуживал встречу 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1). Также они требуют отправить в отставку главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. На данный момент петиция набрала более 400 подписей.
Текст петиции:
"Мы, болельщики ФК "Зенит", возмущены судейством в матче 19-го тура РФПЛ "Амкар" – "Зенит". Мы требуем запретить обслуживать матчи РФПЛ судейской бригаде во главе с Евгением Турбиным, отправить в отставку руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Дмитриевича Будогосского и пересмотреть оценку эпизодов матча "Амкар" – "Зенит", а именно:
1) незасчитанный гол на 7-й минуте встречи;
2) незасчитанный гол Артёма Дзюбы на 22-й минуте встречи после розыгрыша свободного удара Хомичем;
3) неназначенный пенальти за фол на Артеме Дзюбе в штрафной ворот "Амкара" на 66-й минуте.
Петиция будет направлена в адрес президента Российского футбольного союза Виталия Мутко и президента РФПЛ Сергея Прядкина".
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Дополнительная информация
https://www.change.org/p/%D1%80%D1%84%D0%BF%D0%BB-%D1%80%D1%84%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D
bigbigvit
кто вы такие чтобы отстранять судей??? ваша команда плюс стадион --- сколько денег сожрали???? а что имеем в остатке???? 000 вот ваш статус
00:49
NapoliFC
Надо создать петицию за снятие очков с Зенита, за давление на судей.
00:44
der sad
бомженытики в своем репертуаре, с тех пор как уволили розетку судьи им конкретно сократили помощь в достижении чемпионства, причем сократили, а не убрали, а немытые как ныли, так и будут ныть, им нужно клуб переименовать в "царевна-несмеяна" и тренером поставить комментатора Орлова, чтобы вместе с ним улететь в хорошо знакомый болельщикам Зенита второй девизион
00:35
john3007
Я ни за кого не болею в ЧР, но поведение бомжей и их болельщиков отвратительное. Посмотрите сначала на свою унылую игру и своего такого же тренеришку. Позор. Все решения судей правильные, а вы только и привыкли искать оправдания за свою говняную игру
00:26
Ратислав
Бомжи, ну перестаньте!!! Гол на 7 минуте забил Нету, который был в положении "вне игры". Дзюба ваша упала сама, это прекрасно видно на повторах. Гол Дзюбы - вопрос на усмотрение арбитра и он усмотрел так, что дал свисток до удара Дзюбы и после никак не смог бы засчитать гол. Кончайте ваши сопли, снимайте команду с чемпионата и проводите свой чемпионат газпрома - там будете всегда чемпионами, а в РПФЛ - сосать!
00:25
hattabych
А если не согласятся - отключим газ )))
00:25
Свинству Бой!
очередной свиножорик накалякал бред. ПСЖ составил петицию по работе Айтекина ,где указал 7 моментов с которыми они не согласны. Пуканул в лужу свин и доволен. Ты футбик-то вообще смотришь или только знаешь о нем от бабулек возле парадной? Похоже, что от бабулек.
00:21
hattabych
Долго смеялся, особенно повеселило требование засчитать э-э... как бы это назвать, когда Дзюба мяч в сетку закатил, но не гол точно, после свистка голы не забиваются)))
00:19
Боже Спартак храни
Болельщикам ПСЖ тоже нужно составить петицию на Дениза Айтекина, но почему-то ту игру весь мир называет исторической, несмотря на два левых пенальти и еще один не назначенный за снос Ди Марии. Может и победа Амкара над Зенитом тоже была исторической? А может просто Зенит считает себе круче ПСЖ? Мол, победу украли, как так, у нас, у великого клуба, Зенита, подумаешь ПСЖ какой-то, который вылетел из Лиги чемпионов из-за судейских ошибок, у нас в 19-туре по хлеще было, судья не дал пенальти (тоже левый), и не засчитал гол из офсайда, как так, мы же Зенит, особенный.
00:15
ЗЮК
Это те же умственно отсталые,что подписывали петицию о расформировании сборной?Позорище.
00:03
Свинству Бой!
Думаю пройдет совсем немного времени и по поводу блудогносского и его судеек и болелы других клубов будут петиции составлять. Всему свое время.
00:01
intellimax
Владимиру Владимировичу отправить надо бы. Только он - на страже справедливости
23:53 14 марта
dv2205
дураки - адекватный болельщик Зенита
23:52 14 марта
Vitalvass
Я подписался. хотел бы еще и смачно харкнуть в рожу Турбина и тех, кто его защищает
23:51 14 марта
inspire
ржунимагу (с)
23:50 14 марта
higagy
4) Помехи в работе телевизора.
23:49 14 марта