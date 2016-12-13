Болельщики "Зенита" признали Роберта Мака лучшим игроком в ноябре

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком команды в ноябре, информирует пресс-служба петербуржцев. Второе место в рейтинге месяца занял Юрий Лодыгин, третье - Жулиану.

Награда стала для Роберта Мака первой с момента начала выступления за "Зенит". Словак переехал в Петербург летом 2016 года и за это время принял участие в 21 матче, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.