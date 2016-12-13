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Болельщики "Зенита" признали Роберта Мака лучшим игроком в ноябре

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Полузащитник "Зенита" Роберт Мак признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком команды в ноябре, информирует пресс-служба петербуржцев. Второе место в рейтинге месяца занял Юрий Лодыгин, третье - Жулиану.

Награда стала для Роберта Мака первой с момента начала выступления за "Зенит". Словак переехал в Петербург летом 2016 года и за это время принял участие в 21 матче, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/13/robert-mak-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-noyabrya/

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